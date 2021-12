Antes de que despegara un vuelo comercial hacia Filadelfia, Estados Unidos, una pareja fue la protagonista de un indignante momento cuando fueron expulsados del avión sin un motivo aparente. Las imágenes del hecho fueron compartidas en Instagram y no tardaron en convertirse en tendencia de esta red social.

En el metraje, que dura poco más de 6 minutos, se va a una mujer sentada en uno de los asientos de la aeronave sosteniendo a un bebé recién nacido, a quien se le escucha hablando con una de las tripulantes de la empresa American Airlines.

“No me puse agresiva con ella. El joven de atrás que dijo que me puse agresiva, ni siquiera estaba allí. Está completamente atrás. No hice nada”, se le escucha decir a la madre. Tras esto, el personal de la aerolínea explica que la decisión de que la familia debía abandonar el avión fue tomada por el capitán.

Sin embargo, la mujer replica asegurando que el capitán no estuvo en el momento para afirmar lo que sucedió. En eso, el padre, quien estaba grabando toda la situación, expresó: “Sólo quiero que se sepa que tiene un recién nacido, la estás dejando fuera del avión debido a la negligencia y la falta de profesionalismo de uno de los miembros del personal. Ella no hizo, absolutamente, nada”.

Si bien es cierto que no ha quedado del todo claro qué es lo que sucedió para que el personal de la aerolínea insistiera en expulsar a la familia del avión, lo cierto es que una vez que el video llegara a Instagram produjo la indignación de los internautas.

“American Airlines, su personal es absolutamente irrespetuoso. Expulsó a una nueva madre y a nuestro bebé de 7 semanas del avión por, absolutamente, nada ¡Vamos por ellos! Es inaceptable. Por favor, compartan (el video), necesitamos respuestas. Necesito respuestas lo antes posible”, fue el texto con el que la pareja acompaña la publicación.

La respuesta de American Airlines. (Foto: ABC News)

En comentarios posteriores, el sujeto insistió en su idea inicial: “El día de hoy podría haberse evitado con un poco de decencia y compasión. Les pregunto, si mi reina no fuera negra ¿habría ocurrido esto? La respuesta es, inequívocamente, no. American Airlines, necesitamos respuestas. Compartan, necesitamos justicia”.

Hasta el momento, lo único que se sabe es que, por medio de un portavoz, American Airlines emitió un comunicado.

“Estamos investigando activamente un incidente que involucra a una familia que viaja con nosotros desde CLT a PHL el domingo 5 de diciembre. Nuestros valores exigen que todos los clientes sean tratados de manera justa y con respeto, y consideramos que el video publicado por la familia es preocupante, nos hemos comunicado con los clientes involucrados para comprender su experiencia y están buscando información adicional de otros pasajeros a bordo y miembros del equipo que estuvieron presentes. Este asunto cuenta con toda nuestra atención y tomaremos las medidas adecuadas según sea necesario”.