Mariana, una mujer venezolana que vive en Texas (Estados Unidos), es muy popular en TikTok (@casitaideas). De hecho, ahí posee más de 230 mil seguidores porque brinda consejos sobre decoración del hogar y da a conocer métodos aplicables en casa. Precisamente, hace poco reveló un truco para que las sábanas no tengan arrugas.

Según el video que publicó la joven en su mencionada cuenta, el cual ya circula en varias redes sociales, lo único que se necesita es un spray lleno de agua. Sí, en serio. No vas a tener que hacer nada del otro mundo.

El truco de Mariana consiste en rociar el agua por toda la sábana. Luego uno(a) mismo(a) tiene que masajearla, pues en el clip se aprecia con claridad cómo ella pasa su mano sobre la tela que está ligeramente húmeda.

Al hacer todo ello, las arrugas de la sábana desaparecerán y la cama tendrá un aspecto tipo hotel, según informó The Sun. El método no tardó en generar impacto en muchos usuarios, quienes recalcaron que no sabían que ese era “el secreto”.

Si aún no has visto el video que publicó Mariana en TikTok, no te preocupes. En esta nota podrás mirarlo sin ningún problema. Compártelo con tus familiares y amigos para que más personas sepan qué hacer para que las sábanas no tengan arrugas.

