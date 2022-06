Quien está dando que hablar en las redes sociales es Agustina Wetzel, una joven de Argentina. Todo a raíz de haberse tatuado los nombres de sus abuelos en la pierna. Cuando les mostró lo que había hecho, ellos se conmovieron.

La chica de esta historia difundió el video del momento en su cuenta personal de Twitter (@agustinawetzel). De acuerdo al clip, les había pedido que escribieran sus respectivos nombres en un cuaderno para un supuesto trabajo de la universidad.

Las personas de la tercera edad, cuyos nombres son Marcos y Celoy, aceptaron, pues entendieron que estaban ayudando a su nieta en aquel entonces. Ellos nunca imaginaron que todo era parte de un plan de Agustina para demostrarles cuánto los ama.

Y es que luego la joven fue hacia sus abuelos para enseñarles que se había tatuado sus nombres que ellos mismos escribieron. El más emocionado por el gesto fue el señor Marcos, quien no pudo contener las lágrimas. Él abrazó a su nieta, al igual que la señora Celoy, quien declaró que definitivamente le gustaba lo que Agustina hizo.

El video que compartió la joven en Twitter no tardó en dar la vuelta al mundo. Ya tiene más de un millón de reproducciones y miles de reacciones por parte de usuarios. Si aún no has podido verlo, esta es tu oportunidad de hacerlo.

