La recién casada Madalyn Wise, de Australia, se encontraba de blanco y compartía el primer baile con su nuevo esposo, Jayden. De forma repentina, la suegra de la novia notó varias manchas de sangre que salían de la parte inferior de su vestido, por lo que tuvieron que detener la celebración. La joven utilizó su cuenta de TikTok para compartir detalles del que fue uno de los momentos más aterradores de su vida.

“Estábamos bailando y en un momento, mi suegra se acercó corriendo, interrumpió el baile y me llevó al baño diciéndome desesperada que mi vestido estaba cubierto de sangre. Yo no me había dado cuenta de nada”, dijo Wise, de 24 años, cuya boda se llevó a cabo hace un año.

Al llegar al baño y levantar su vestido, descubrió algo espeluznante: “¡Había tres sanguijuelas!”, dijo. “Había mucha sangre y parecía que no iban a salir y mi pierna no iba a dejar de sangrar”.

Posteriormente, la joven explicó lo que tuvo que hacer para deshacerse de las sanguijuelas. “Tenía una debajo de mi pie, una detrás de la rodilla y otra trepando por mi pierna. Según calculamos, habían estado allí durante tres horas por lo menos”.

Afortunadamente, la madre de su esposo sabía cómo lidiar con estos parásitos y logró retirarlos rápidamente, aunque uno cayó por si solo.

“Había una que era tan gruesa que impresionaba. Y cuando se vuelven tan espesas, significa que literalmente se llenaron. Como si esa sanguijuela hubiera alcanzado su capacidad máxima y se hubiera dejado caer por decisión propia”, detalló.

Tras ello, vendaron su pierna, pero no pudieron hacer mucho por el vestido, pues este quedó completamente rojo. Pese a ello, la joven decidió continuar con la celebración.

Según el medio New York Post, Wise explicó que se casó en Gold Coast, una región de Australia en donde había llovido durante tres días consecutivos previo a la boda, por lo que el césped había crecido bastante.

“En la previa al baile fuimos con la familia a sacarnos fotos a un sitio con muchos arbustos, pastos altos y fangoso y ahí fue cuando aprovecharon el momento y me atacaron sin que me diera cuenta”, agregó la joven.

Ahora, Madalyn recuerda el incidente con humor e incluso bromeó con el hecho de que el fotógrafo tuviera que hacer “un trabajo extra para editar las imágenes de la boda y eliminar las manchas de sangre” de su vestido.