En los Estados Unidos, una mujer pasó la vergüenza de su vida en TikTok pues no supo qué contestar cuando le preguntaron el monto de 50 billetes de 20 dólares, evidenciando que en la escuela los números no eran lo suyo.

Una pregunta sencilla, pero complicada

El clip fue compartido por Red Flagged Podcast (@redflaggedpodcast) donde vemos a un sujeto entrevistando a nuestra protagonista cuyo nombre desconocemos (y, aparentemente, es estudiante universitaria), empieza con una pregunta que sería casi una predicción: “¿eres inteligente?”, a lo que ella no duda en responder: “por supuesto, tengo lo necesario para ganar esos billetes”.

Dicho esto, entra en escena la pregunta del millón: “está bien ¿Cuánto es 50 billetes de 20 dólares?”, en su mente trata de sacar cuentas, pero parece estar confundida por lo que pregunta si ha hecho bien la pregunta, hace sumas con los dedos, pero sus números no cuadran.

Mira aquí el video viral

“No puedes hacer eso, porque 2 billetes de 20 es 40, y tendrías que tener 10 para conseguir 50″, el hombre repite la pregunta, pero ella sigue confundida, por lo que, resignada, se lamenta al saber que no ganará de ningún modo: “¿por qué me haces esto ahora? No lo sé”.

Le aconsejan “dejar” la universidad

El cómico video supera las 500 mil reproducciones y prácticamente todos los usuarios de TikTok echaron a reír con los conocimientos de aritmética de la muchacha: “le debes un reembolso”, “ella sabe de esos 40 dólares”, “la forma en que se para nos deja saber que 1+1 nunca iba a ser 2″, “sus matemáticas no son matemáticas”, “en el momento en que dice 2, 4, 6, 8, es cuando debió abandonar la universidad”, “la universidad no significa nada”, “me confundió tanto que pensé que estaba equivocado”.