Es muy cierto cuando dicen que “nadie tiene la vida comprada”, y un hombre de los Estados Unidos es la mejor pruebo de ello, pues sufrió un aparatoso accidente con su avioneta, pero, para sorpresa de todos y de él mismo, pudo salir ileso del incidente, tras lo cual su experiencia se hizo tendencia de redes sociales como Instagram.

Algo no anda bien en el cielo

La cinta fue compartida el pasado 18 de julio desde la cuenta de ViralHog, cuya descripción grafica a la perfección lo que sentimos al observar lo que está sucediendo en los cielos: “Es un milagro que este hombre haya podido salir caminando de esto”.

Pero ¿Qué es lo que vemos? El metraje nos muestra la toma de alguien que graba desde la tierra, enfoca al cielo donde notamos que la avioneta ha soltado el paracaídas, clara señal de que algo no está andando nada bien allá arriba.

Notamos que la aeronave desciende con menuda rapidez, de pronto, vemos a una persona saltar de la avioneta, la misma que se pierde de la toma a los pocos segundos. De pronto, vemos más cerca este objeto que se acerca hacia la tierra, el impacto contra el asfalto es casi inminente.

Sale caminando tras accidente

En eso, vemos que la nave se estrella de nariz sobre el concreto y se queda erguido pues está apoyada sobre una camioneta. El sujeto que graba el momento, sin acercarse, rodea por los costados a la nave y, para sorpresa de todos, vemos al piloto, un hombre vestido con shorts y camisa de manga corta, salir de la misma, resbala y cae al piso, pero casi al instante se pone en pie y comienza a caminar.

El video se corta sin darnos mayor explicación sobre lo que sucedió antes del incidente ni qué pasó después con el sujeto que la piloteaba.

Lo critican por no socorrer al piloto

Tras convertirse en viral de Instagram, miles de usuarios se mostraron sumamente impresionados con la suerte del sujeto pues, fácilmente, pudo haber perdido la vida, pero también con durísimas críticas para la persona que grabó el video, pues no se le ve acercarse para socorrer al hombre.

“¿No vas a correr a ver si el pobre está bien?”, “¿vas a preguntar si está bien?”, “grabando casualmente como si un avión no estuviera cayendo del cielo”, “pensé que era un juguete durante mucho tiempo”, “¿cómo no preguntar? ‘¿estás bien?’”, “ríete de él, continúa grabándolo, nunca preguntes si está bien o cómo puedes ayudarlo. He terminado con los humanos”, “esos sistemas de recuperación de paracaídas son invaluables para aviones pequeños y ligeros”, “¿alguien más notó que la otra persona saltó del avión con su traje de ardilla voladora?”