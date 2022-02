Cuando tenía 12 años, una madre de Minnesota, Estados Unidos, le prometió a su hijo que si se mantenía hasta los 18 sin acercarse a las redes sociales le pagaría mil 800 dólares. 6 años después el muchacho cumplió y ahora su progenitora está lista para pagar el monto acordado. El hecho, rápidamente, se convirtió en tendencia de muchas redes sociales.

En los medios de comunicación del país norteamericano, Lorna, la madre, le ofreció a Sivert Klefsaas el denominado “desafío 18 por 18″: “Teniendo 12 años, todavía no tenía un gran concepto del dinero. Entonces, estaba como enfermo, si, absolutamente”, detallo el joven de 18 años entre risas a Kare 11.

Ante esto, la mujer bromea: “Él se iba a comprar un auto”, a lo que él replica con humor: “Oh, tenía planes”.

Lorna reconoció a este medio de comunicación que la idea para este reto estuvo inspirada en el caso de otra madre que aplicó el “desafío 16 por 16″ en la radio, pero lo llevaría hasta que su hijo cumpla la mayoría de edad.

Sivert reconoce que siempre fue competitivo, por lo que el desafío que le propuso su madre fue todo un reto para él. Aseguró que lo tomó como si se tratara de un partido de baloncesto: “Él realmente profundizó. Fue como ‘no voy a romper esto’. Estoy orgullosa de él, porque hubo algunas veces en las que fue más difícil (…) Tenía certeza que lo lograría”, detalló Lorna.

Por eso, cuando la última semana Sivert cumplió sus 18 años, su regalo más esperado fueron los nada despreciables mil 800 dólares de parte de su madre por haber pasado exitosamente el desafío, quien asegura que el dinero ha sido “bien gastado”.

Sivert junto a su madre Lorna. (Foto: Lorna Goldstrand Klefsaas/Facebook)

A pesar de esto, una de las primeras cosas que hizo el joven una vez cumplidos los 18 años fue crearse una cuenta en Instagram: “Es muy divertido. Me siento como si tuviera 80 años. Parece que no puedo descifrar las redes sociales. Es bastante vergonzoso. Estaré con mis amigos y me dirán ‘¿Qué estás haciendo?’”, dijo entre risas tras aceptar que no ha sido fácil tener vida social sin estas plataformas.

Sin embargo, acepta que no estar presente en redes sociales le permitió enfocarse de la mejor manera en cosas más valiosas como el deporte y las calificaciones, al punto que ha recibido ofertas de más de una universidad para jugar fútbol (americano).

De hecho, cuando Sivert cumplió 18 años, Lorna publicó este logró y su historia en Facebook, la cual se hizo viral y con ello el pedido de no pocas madres que quieren aplicar este desafío en sus propios hijos.

Publicación de Lorna relatando el desafío de Sivert. (Foto: Lorna Goldstrand Klefsaas/Facebook)

“Hace seis años, le ofrecí a Sivert $ 1800 para que se mantuviera alejado de las redes sociales hasta que cumpliera 18 años. Aunque $ 1800 es mucho más para un niño de 12 años que para uno de 18, se ha adherido a nuestro trato. Mañana cumple 18 años. ¡Tendrá $1800 en su bolsillo y nuevas cuentas en Instagram, Snapchat y Twitter! Para tu información ¡es uno de los mejores dineros que he gastado!”, escribió la madre en la mencionada red social.