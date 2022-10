En México se hizo tendencia un video que fue compartido en TikTok por una joven quien se vio forzada a aplicar la eutanasia a su perrita por problemas de salud, pero antes de darse el último adiós le dio de comer su fruta favorita, conmoviendo hasta las lágrimas a millones en esta red social.

El adiós del mejor amigo

La cinta fue compartida el pasado 9 de octubre por la usuaria Pao Pugs (@paopugs) donde nos cuenta lo siguiente: “su último manguito antes de dormirla no podía comerlos porque era diabética y le encantaban”, pero en la leyenda nos enteramos los sentimientos de la tiktoker: “siempre te extraño mi negrita bella”.

En los comentarios, Pao nos cuenta que el video no es reciente, pero también el nombre de su perrita: “Mi Lunita se me fue en 2020. Si pasan por una situación similar, el dolor tan grande que se siente se convierte en un calorcito por siempre en el corazón”, para luego enterarnos que la amiga de cuatro patas era de raza pug y estaba sufriendo mucho producto de su enfermedad.

Mira aquí el video viral

Conmovidos con “Lunita”

La publicación ha acumulado más de 11.6 millones de reproducciones en TikTok, donde miles de usuarios han quedado conmovidos, pero otros compartieron experiencias similares con sus mascotas.

“Duele tanto”, “cuando yo tuve que dormir a mi perrita, estaba tan enferma que ya no quería comer nada”, “antes de dormir a mi gato le dimos helado de fresa porque le gustaba mucho”, “te quiero mucho, perrito que ama el mango”, “los perritos deberían ser eternos. Nosotros los humanos no merecemos ni un poquito de su amor”, “¿por qué me salen estas cosas cuando hoy durmieron a mi perrito?”, “la última comida de mi perrito fue un pedazo de pizza, vivió 17 años y 9 meses”, “empezó a llover en mi cuarto”.