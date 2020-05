El periodista de BBC África, Sulley Lansah, quien en el 2017 hizo el video original de los cargadores de féretros en Ghana que se hicieron populares por sus danzas como parte de un reportaje, regresó a visitar al líder de los bailarines, Benjamin Aidoo, para ver qué opinan de los memes que los viralizaron en las redes sociales.

Como se sabe, en medio de la cuarentena se volvió viral una versión de su video en la que aparecen cargando los ataúdes, pero esta vez al ritmo de música electrónica.

“La gente me llama para decirme: 'tu video está por todas partes, en internet, en las redes sociales, se volvió viral. Lo agradezco mucho. Este video me ayudó mucho. Mi visibilidad ha crecido. La gente quiere verme, me llaman para entrevistas”, se escucha decir al líder de los bailarines de Ghana sobre su popularidad.

Asimismo, Benjamin Aidoo lamentó que debido a la pandemia del nuevo coronavirus su negocio se ha paralizado.

“Sé que después de la pandemia vamos a viajar por el mundo para mostrarle a la gente lo que hacemos. Así sabrán cómo mostramos respeto a los muertos”, sostuvo muy emocionado al final del video.