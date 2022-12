TikTok ha vuelto viral el polémico video de un sujeto en Perú cuya reacción ha indignado a muchos y divertido a otros ¿Por qué? Pues su enamorada le dio una tierna sorpresa de amor en plena calle y él, en vez de mostrar emoción, tuvo una expresión fría y hasta indiferente con el obsequio que tanto le costó a la joven prepararle.

Un regalo que no fue apreciado

Juliaca, Puno, fue la ciudad donde tuvo lugar el curioso momento; ella se encontró con él acompañada de una enorme como tierna osita de peluche, vemos a este personaje parado delante del enamorado, le ofrece un globo con un mensaje romántico que el sujeto a penas coge con evidente desgano.

Tras esto, lo invita a dar una vuelta, lo cual hace, pero sin mucha emoción. Acto seguido, la osita abre una pancarta que contiene frases de amor dedicadas exclusivamente para él quien parece mirarlas por mero compromiso.

Mira aquí el video viral

Sobre la parte final del metraje, ella se acerca al muchacho para abrazarlo, pero este responde con un par de palmaditas en su cintura mientras su mirada se enfoca en cualquier punto menos en su enamorada.

“Mana, por ahí no es”

Pese a que la leyenda del video publicado por Suspiros de Amor (@suspirosdeamor0) tienen como leyenda: “bonitas sorpresas de amor”, lo cierto es que la flemática reacción del chico dejó consternados a miles y lo hicieron saber en la caja de comentarios.

“Por ahí no es, mana”, “no te merece. Yo hubiera llorado de la emoción si alguien me hiciera eso”, “no es, sal de ahí”, “el entusiasmo del chico”, “1 sol más de alegría, por favor”, “ese abrazo”, “seguro estaba en shock y no podía creerlo, ja, ja, ja”, “si alguien me sorprende así, me caso”, “frío de frío mi causa”, “alguien me hace eso y me pierden”, “no pues, si se nota lo emocionado y feliz que está, ja, ja, ja”, “mana, sal de ahí ya mismo”, “a mis amigos los abrazo así. Ahí no es”, “esas palmaditas significan que le está dando fuerzas”, “cuánto entusiasmo del chico”.