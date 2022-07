En redes sociales como TikTok se ha vuelto tendencia el video de un perrito de Alemania quien se muestra sumamente tierno con la pareja de su dueña, cuando esta temía que no lo aceptara como un nuevo miembro de su entorno, tras lo cual se ganó millones de reproducciones y miles de comentarios enternecidos.

Un viral inesperado

El video fue compartido desde la cuenta de la usuaria @susl_b__ oriunda del país teutón, quien nos muestra a Moritz, su perrito, el cual está muy a gusto en la mesa al lado del novio de ella esperando su cariño para también devolverlo, pero al inicio esto no fue así.

“Él tenía le tenía miedo a mi novio durante más de un mes y ahora son los mejores amigos”, reza así el mensaje insertado dentro de la cinta que viene acumulando más de 3.6 millones de reproducciones entre los usuarios.

¿Por qué el perrito le tenía miedo al novio de su dueña?

De hecho, la joven, viendo lo viral que se hizo este video comenzó a dar mayor protagonismo al can en sus publicaciones, pero también seguimiento sobre cómo ha evolucionado la relación de la mascota con su pareja. Cuando le preguntaron la razón para tenerle miedo, la usuaria lo explicó en un comentario: “(Porque) le tiene miedo a todo. Necesita mucho tiempo para acostumbrarse a la gente”.

Una amistad sincera

De hecho, en otro video que data del 7 de julio donde Moritz y el muchacho están muy acaramelados, el humano no deja de acariciar su cabeza, le habla con ternura, mientras que perro responde pasando su pata derecha por su rostro: “De tenerle miedo a mi novio a un sinfín de rasguños. Mucho amor (…) eso dolió (cuando el perrito pone su pata con fuerza sobre la cara del muchacho)”.

En un tercer video, vemos al novio de @susl_b__ sentado en una silla cogiendo un vaso de helado, mientras que Moritz tiene su cabeza recostada en las piernas de él, mientras que una de sus patas reposa sobre las piernas del hombre quien le soba la cabeza, lo que le resulta tan relajante que está a poco de dormirse: “A Moritz le encantan sus abrazos (del novio) matutino. Casi se queda dormido”.

Usuarios enamorados de Moritz

En los comentarios, miles de usuarios han caído rendidos ante los encantos del perrito: “Ojalá pudiera acariciar a mi perro así una vez más”, “mi perro murió ayer, tenía 5 meses estoy llorando mucho”, “perros encantadores, no sé si alguna vez has visto video del presidente irlandés y su bernés”, “pasó con los perros de las mamás de mis novias, uno se escondía, otro ladraba y huía de mí, ahora me aman”.