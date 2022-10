TikTok ha vuelto tendencia el video de un perrito y su dueña en los Estados Unidos quienes se dieron un conmovedor abrazo de despedida pues al animalito no le queda mucho tiempo de vida, razón por la cual los usuarios de esta red social quedaron absolutamente conmovidos, recolectando miles de reproducciones.

Perrito y su dueña se abrazan por última vez

La cinta fue compartida a finales de setiembre por la usuaria Rachel March (@iamrachelmarch), en cuya descripción insertada se lee lo siguiente: “Cuando tu perro te dijo que está listo para cruzar el puente del arcoíris y te da un último abrazo”.

Lo que vemos en el video es a la tiktoker abrazando con mucha ternura a su mascotita, quien ha recostado su rostro sobre ella de forma muy tierna, pero también sentida. Ella lo acompaña, le soba el lomo para, en los segundos finales, le da un beso.

¿Por qué sacrificaron a Bowie?

En comentarios, Rachel confesó a su audiencia que le costó mucho aceptar que su perrito debía partir: “Estaba en negación hasta este abrazo. Él ya estaba listo. Estoy tan contenta de que haya sido capaz de decirlo a su manera”.

Pero también explicó por qué tomó la decisión se sacrificar a Bowie: “Tenía 12 años y medio y sufría de insuficiencia cardíaca en etapa terminal. Se fue cuesta abajo muy rápido, nuestro último cocker vivió hasta los 13 años”.

Usuarios conmovidos con abrazo de Bowie y su dueña

Luego, nos enteramos de que el animalito se llamaba Bowie y tuvo que dejar a su dueña como seres queridos tras 12 años de vida, por lo que el video acumuló más de 428.9 mil reproducciones en TikTok y, de inmediato, conmovió a miles.

“Conozco este sentimiento”, “se parece a mi perro; esto es muy triste”, “acabo de perder a mi hombrecito. Él era todo para mí, pero tenía mucho dolor. No quería comer, ni tomar pastillas, no podía hacer las cosas”, “que descanse en paz, que tenga un hermoso cielo y te estará esperando, no te preocupes, ellos visitan nuestros sueños de vez en cuando”, “es una decisión difícil, te deseo lo mejor ¿Qué edad tiene? Nuestro pequeño va a cumplir 14 años en noviembre, sabemos que el tiempo es limitado”.

Sin embargo, hubo otros que la criticaron por la decisión que tomó: “esto me enferma, nadie tiene derecho a terminar con su vida solo porque tú dices que es viejo. Un día puedes tú también envejecerás”.