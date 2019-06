Una mujer recibe una tarjeta postal enviada a su dirección hace 112 años

Síguenos en Facebook

Una joven que vive en la ciudad británica de Plymouth compartió en su cuenta de Twitter una foto de una tarjeta postal escrita en vísperas de la Navidad de 1907 que fue enviada desde un domicilio que ya no existe hace décadas.

Michaela Webber, de 24 años, encontró el inusual envío mientras revisaba la correspondencia en su buzón. El autor de la misiva, firmada como Albert y le informaba a una tal Vie que su estado de salud no le permitía visitarla al día siguiente.

"Querida Vie, no te sientas decepcionada si no llego mañana martes, ya que me siento horriblemente mal. Espero que en casa todos se encuentren bien, Albert xxxxx", se lee en el mensaje.

La imagen de la tarjeta corresponde a una serie de edificios conocidos en su momento como Crownhill Barracks, construidos en la misma ciudad costera de Plymouth en 1891 para hospedar a regimientos de tropas británicas.

El servicio postal local comentó que era poco probable que la misiva haya estado perdida todo este tiempo, y estimó que alguien debió de haberla enviado, según informó el medio local The Sun.

Cabe mencionar que Michaela averiguó que la destinataria original se llamaba Violet Wiltshire y que vivió en su casa desde 1901 y murió en 1990. La joven quiere encontrar a los familiares de la mujer para entregarles la misiva y saber, quizás, cuál fue la razón por la que Albert no pudo estar con ellos en Navidad.