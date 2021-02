Pese a la pandemia del COVID-19 que ha afectado la economía de millones de personas, sobre todo de las que se encuentran en situaciones vulnerables, un adulto mayor que vive en México decidió continuar vendiendo gelatinas para poder operar a su nieto.

A través de Twitter se difundió la fotografía del longevo ciudadano que vende en las calles de la Ciudad de México pidiendo a la gente que le compre sus gelatinas, pues lo hace para pagar la cirugía que necesita su nieto.

Nos piden compartir lo siguiente:



Este señor vende gelatinas y flanes en la gasolinera que está en Periférico Sur, en Carrasco, lo puedes subir a la página para que lo ayuden, ya que es un señor de edad y dice que necesita juntar dinero para la operación de su nieto. pic.twitter.com/VMyN0LCbii — Tlalpan Vecinos (@TlalpanVecinos) February 15, 2021

En la foto se ve una cartulina que dice “Postres y gelatinas El Abuelo y su Amigo Fiel” pegado a un coche de compras que el adulto mayor utiliza para colocar sus flanes, gelatinas y pays.

Asimismo, en redes sociales se indicó que el hombre se ubica frente a una gasolinera en Periférico Sur, a la altura de Calle 12 Oriente, en la colonia Isidro Fabela, alcaldía Tlalpan.

Tras la publicación, muchos usuarios se mostraron conmovidos por la imagen del longevo ciudadano y comentaron que acudirán al lugar a comprarle sus postres para ayudarle en medio de estos tiempos difíciles.

“Debido a la pandemia no nos dejaron (trabajar) y ahora estoy vendiendo mi producto para hacer ejercicio y no entullirme. No les pido limosna, les pido que compren”, se escucha decir a Inocente Medrano en un reciente video publicado por la cuenta Tlalpan vecinos.

No pido dinero, solo quiero que me compren mis gelatinas; Inocente Medrano.



👉🏻 https://t.co/IpcpY6JyGn pic.twitter.com/bByeZDbuQt — Tlalpan Vecinos (@TlalpanVecinos) February 16, 2021

