El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), descartó que asista al Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC) que se realizará en noviembre en Estados Unidos. La razón, porque considera que se han roto las relaciones diplomáticas con el Gobierno de Dina Boluarte.

“No voy a asistir a la (reunión) de San Francisco porque no tenemos relaciones con Perú y es para ver lo de Asia Pacífico, y no queremos participar en eso, con todo respeto. Me mandó a invitar el presidente Biden”, declaró AMLO en su habitual conferencia de prensa.

El foro de la APEC se realizará el 14 y 17 de noviembre en la ciudad estadounidense de San Francisco. AMLO en un inicio dijo que sí iría, sin embargo, justificó su inasistencia por la participación del Gobierno de Dina Boluarte.

Como propuesta, el mandatario exhortó a su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, a una visita a México o un encuentro posterior en Washington.

“Entonces viene él o voy yo a tratar temas de desarrollo, migración, narcotráfico, todos los temas de la agenda bilateral, pero no puedo ir a la de San Francisco por esa razón y podemos reunirnos en Washington. Él ha sido muy amable, muy atento y son muy buenas las relaciones con el Gobierno de Estados Unidos”, comentó el mandatario.

Como se sabe, AMLO ha venido lanzando ataques contra el gobierno de Dina Boluarte en su posición de respaldo a Pedro Castillo a pesar del golpe de Estado que llevó a cabo el 7 de diciembre del 2022.