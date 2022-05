Como parte de su trabajo como censista, Marianella visitó el barrio argentino de Pueyrredón, en Córdoba, y lo que descubrió en una familia de escasos recursos fue devastador. La joven había ido como parte del registro en esa esa ciudad y se encontró con Alejandro de casualidad.

A ella no le tocaba censar la cuadra de este trabajador, pero el hombre le dijo que no había sido censado y tenía prisa para ir a trabajar, entonces fueron hasta la vivienda para hacer la encuesta, señala el Clarin.

Allí Marianella se topó con una realidad que desconocía por completo: Alejandro es un albañil y padre soltero de 5 hijos que viven en extrema pobreza.

“Cuando él me empezó a contar la situación que está viviendo se me partió el alma”, reveló la mujer a la prensa local.

Según detalló, la madre los menores los abandonó hace mucho tiempo y se llevó todos los documentos con ella, por lo que tuvo que realizar todos los trámites de sus hijos desde cero. Cuando le preguntó si es que recibía apoyo del estado, el hombre respondió que “tengo que ir a hacer los papeles, tengo miedo de que me los quieran sacar, no cobro nada de nadie. Todo lo que comemos sale de mi trabajo de albañil en la calle”.

“El baño que tenemos está afuera. Es un inodoro que se le echa agua con un balde. No tiene puerta porque todavía no me alcanza para comprarla. La casa es una heladera, es lo mismo estar afuera o adentro”, contó Alejandro. “Yo los feriados trabajo igual”, aseguró el hombre ante la censista.

“Hago lo que puedo por mis hijos. Lo que me toca hacer día a día es trabajar y tratar que ellos puedan estudiar y sean algo en la vida”.

En busca de ayuda

Cuando Marianella salió de la casa, sintió una fuerte necesidad por ayudar a la familia, por lo que realizó una colecta en su cuenta de Facebook.

“Tomé la decisión de publicar su historia para que la gente los ayude a que puedan vivir un poco mejor, porque así no se puede vivir”, contó la mujer en un programa televisivo de Córdoba, y agregó que “vine y le pregunté a ver si quería recibir ayuda y me dijo que sí así que empecé una colecta de vestimenta, mercadería, útiles para los chicos y lo que sea, porque les faltan un montón de cosas”.

Tras la noticia, Alejandro fue invitado entrevistado en el programa de El Doce, donde contó su historia y pidió apoyo de las personas y el Estado.

“Yo me crié prácticamente en la calle y quiero que ellos tengan otra suerte. Hay cosas que yo no sé hacer porque no tengo estudios, pero trato de ayudarlos en lo que más puedo para que el día de mañana sea algo. Dentro de todo, hasta ahora ninguno se me quedó de grado”, indicó.