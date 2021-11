El partido político Juntos por el Cambio viene causando revuelo en la localidad de Rosario, provincia de Salta, en Argentina, luego que una concejala protagonizara un spot electoral inspirado en la serie surcoreana ‘El juego del calamar’ utilizando un mensaje violento.

“Si no querés seguir teniendo la heladera vacía, eliminalos. Si no te querés ir del país por no tener ‘laburo’ [trabajo], eliminalos. Si no querés que te sigan robando, eliminalos”, se escucha decir a Griselda Galleguillos en el video.

Las imágenes desataron la indignación de los cibernautas tras ser replicadas en minutos.

Portando un vestido naranja, Gelleguillos interpreta a la muñeca que aparece en el primer reto y recordada por tener sensores instalados en los ojos para captar los movimientos de los participantes y acabar con sus vidas si fallan durante la conocida canción “Jugaremos, muévete luz verde”.

La funcionaria de Salta también lleva una gorra amarilla que dice “Olmedo”, en referencia a un exsenador conservador de aquella provincia.

Durante la campaña electoral se vio el apoyo de Griselda Galleguillos a los candidatos Carlos Zapata e Inés Liendo que aspiran a llegar a la Cámara de Diputados nacionales, días antes de los comicios en Argentina.

El spot de Griselda Galleguillos, concejal de Salta. Quien asesora a esta funcionaria?? 🤦🏽‍♀️ pic.twitter.com/QuiyVYDkoh — Patri Villada (@PatriVillada) November 9, 2021

¡No hay primera sin segunda!

En agosto, la concejala había generado polémica en redes sociales tras anunciar su precandidatura para llegar al Senado provincial con un rap de 32 segundos grabado desde una terraza.

Aquel spot fue utilizado para expresar su repudio a “los políticos de turno”, a pesar de que ella llevaba tres mandatos.

