Cuando una persona llega a la tercera edad es difícil poder conseguir un trabajo que le permita vivir de manera digna. Esto lo sabía muy bien Huberto Rodríguez, un argentino de 63 años que no se rindió tan fácilmente y fue en busca de su propio destino recorriendo 1500 km para obtener un empleo.

Un día decidió salir de su casa en Misones, al noreste de Argentina, con el fin de ser contratado por alguna empresa de transporte de carga pesada. El hombre trabajó por años conduciendo camiones y no podía desaprovechar esta habilidad.

Después de varios días de larga caminata, soportando las altas y bajas temperaturas de los pueblos y sin comer o beber agua, se cruzó con un camionero que lo subió a su vehículo y lo llevó hasta Huinca Renacó, provincia de Córdoba, aseguró TN.

Sus habilidades para ser sociable le ayudaron a contar su historia. Walter, un vecino de la localidad a la que llegó, compartió su relato a través de las redes sociales y desencadenó una ola de mensajes ofreciendo ayuda.

Una familia de Huinca Renacó que escuchó su historia se acercó hasta la estación de donde estaba el hombre y le ofreció apoyo, por lo que lo llevaron hasta Realicó, provincia de La Pampa.

Durante su viaje a Realicó, Marta de Biscaldi, también camionera, escuchó su historia a través de Cabledigital, una empresa de medios local, y no dudó en darle toda su ayuda; por lo que pidió que lo llevaran de vuelta hasta Huinca Renacó.

Se puso en contacto con la familia que había hecho de nexo y lo trasladaron.

Biscaldi salió de su casa en la localidad de Just Daract y recorrió 200 kilómetros para conocerlo.

Huberto había pasado la noche en una estación de servicio antes de conocer a Marta. Cuando al fin se conocieron, Huberto se emocionó mucho porque de alguna forma sabía que esa mujer le haría recuperar la dignidad que da un trabajo.

“Como no iba a ayudarlo. Yo soy camionera y mi marido también lo era. Cuando me enteré, pensé, no puedo dejar tirado a un camionero en la ruta, y salí a buscarlo”, contó al medio antes mencionado.

Biscaldi no solo le dio empleo, sino también un lugar para vivir.

Además de camionero, Huberto es mecánico, electricista y plomero. En el camino de regreso hasta San Luis, donde vive Marta, Huberto se enteró que desde este lunes se subirá al camión que manejaba el esposo de Marta, quien murió hace unos meses.