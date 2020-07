Buenos Aires (AFP).- Varias manifestaciones contra el gobierno de Alberto Fernández se llevaron a cabo este jueves en medio de la prolongada cuarentena en Argentina, poco después de que el presidente convocara a la unidad para enfrentar al COVID-19 en el día de su aniversario 204 de su independencia.

Con epicentro en el Obelisco de Buenos Aires, la protesta convocada por redes sociales en defensa “de las libertades individuales” se repitió en distintas ciudades del país en un feriado por celebrarse el Día de la Independencia.

“No se puede parar la justicia. Eso es lo peor, se paraliza uno de los poderes más importantes. Tampoco podemos dejar de trabajar, la salud importa pero la economía también. No va una sin la otra. El Estado no está para dejarnos paralizados, no es así que nos cuida”, dijo a AFP José Carlos Vélez, de 49 años, que se manifestaba en el centro de Buenos Aires.

Con grandes banderas argentinas y haciendo oír las bocinas de sus autos, los opositores, muchos sin barbijo, expresaron una amplia gama de reclamos.

El presidente Fernández repite que con el aislamiento social obligatorio, vigente desde el 20 de marzo, se han "salvado vidas" en Argentina, ya que dio tiempo para mejorar la infraestructura y se logró hasta el momento evitar un colapso del sistema de salud.

Insiste además en que lo que afecta a la economía es la pandemia, más allá de la cuarentena, por lo que se prevé que Argentina caerá casi 10% en 2020.

En las protestas, se escuchaban virulentas expresiones contra la exmandataria (2007-2015) y actual vicepresidenta Cristina Kirchner y hasta leyendas contra la legalización del aborto.

“Tenemos a una senadora, vicepresidenta, ladrona, asesina”, lanzó a la AFP una mujer de 67 años que no quiso dar su nombre y dijo llamarse Argentina.

“No al atropello”, “Nueva normalidad = miseria”, se leía en carteles. En la zona del Obelisco un móvil del canal de noticias C5N que cubría la marcha, fue atacado por manifestantes.

La semana pasada murió por coronavirus Angel Spotorno, un jubilado de 75 años que organizaba y participó de marchas "anticuarentena" y decía que "los comunistas no tenían que volver", según contó a la prensa una familiar.

Argentina registra 87.017 casos de COVID-19 y 1.707 fallecidos, en un país de 44 millones de habitantes.