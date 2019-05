Aviones militares de Rusia fueron interceptados por Estados Unidos cerca de Alaska

Cuatro aviones militares de Rusia fueron interceptados por la Fuerza Aérea de Estados Unidos cuando sobrevolaban la costa de Alaska. Las mismas aeronaves ya habían protagonizado un episodio similar unas horas antes, informó el Comando de Defensa Aeroespacial de Norteamérica(NORAD).

"Dos pares de cazas F-22, equipados con un sistema de detección E-3, interceptaron bombarderos Tupolev-95 y cazas Sukhoi-35 entrando en la zona de identificación para la defensa aérea (ADIZ, en inglés). Los bombarderos penetraron la ADIZ y fueron interceptados por dos F-22, salieron y después volvieron a entrar en la ADIZ acompañados por dos cazas Sukhoi-35", señaló el NORAD en Twitter.

Two pairs of F-22 fighter jets, each with an E-3 intercepted Tu-95 bombers Su-35 fighter jets entering the Alaskan ADIZ May 21. The bombers entered the ADIZ and were intercepted by two F-22s, exited and then re-entered the Alaskan ADIZ accompanied by two Su-35 fighter jets. pic.twitter.com/NYP6EVq2Xg

— North American Aerospace Defense Command (@NORADCommand) 22 de mayo de 2019