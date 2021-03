Las fuerzas de seguridad se despliegan de nuevo este martes en Rangún después de haber rodeado por la noche a cientos de manifestantes prodemocracia en el centro de la ciudad, multiplicando las redadas y las detenciones.

Los militares bloquean cruces de la capital económica y los comerciantes se apresuran a vender las mercancías ante una posible nueva espiral de violencia, constataron periodistas de la AFP.

El lunes por la noche, cientos de manifestantes, entre ellos muchas birmanas que celebraban el Día Internacional de la Mujer, fueron acorralados durante horas en el barrio de Sanchaung, escenario de múltiples concentraciones antijunta durante los últimos días.

Las fuerzas de seguridad registraron las casas en busca de manifestantes y se escucharon detonaciones. “Quienquiera que esconda a manifestantes será castigado”, advirtieron los medios de comunicación estatales.

“La policía inspeccionó todas las viviendas de la calle. Vinieron a nuestro apartamento, pero no habíamos escondido a nadie” y se fueron, contó un vecino. “Nos dijeron que no los miráramos, si no dispararían”, dijo otro.

Decenas de personas han sido detenidas, según testimonios recabados por la AFP.

Para apoyar a los manifestantes asediados, cientos de habitantes desafiaron el toque de queda impuesto por las autoridades y salieron a la calle. “Liberen a los estudiantes”, corearon. Las fuerzas de seguridad dispararon, sobre todo granadas aturdidoras, para intentar dispersarlos.

Los manifestantes pudieron salir del barrio a primeras horas del día. “La paciencia del gobierno se ha agotado”, advirtieron los medios de comunicación estatales después de cinco semanas de manifestaciones prodemocracia diarias.

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pidió “máxima moderación” y la “liberación” de los manifestantes “sin violencia ni detenciones”. La representación de la Unión Europea en Birmania y las embajadas de Estados Unidos y del Reino Unido, antigua potencia colonial, difundieron mensajes similares.

