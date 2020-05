La primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, anunció hace poco más de una semana que el país oceánico “logró vencer al nuevo coronavirus”, tras registrar un descenso significativo en el número de contagios en toda su jurisdicción.

El siguiente paso en mente de las autoridades sanitarias de Nueva Zelanda es lograr que las burbujas sociales consigan los objetivos de desconfinamiento progresivo.

Pero, ¿qué son las burbujas sociales y cómo es posible que esta medida tenga una alta relación con una especie de contrato social? En los siguientes párrafos encontrarás toda la explicación.

De menos a más

Una burbuja social la compone un número reducido de personas. Podría ser una familia, los habitantes de un departamento o un roommate.

En esto constaba la primera fase de esta medida. Sin embargo, el descenso considerable en la curva de contagios de COVID-19 ha desencadenado en que esta burbuja se expanda un poco más.

Así, las autoridades del país oceánico han permitido que a la burbuja social inicial se sume un número bajo de personas. Por ejemplo, si antes solo era una familia la que ocupaba esta especie de esfera social, ahora podría serlo un tío o primo que llegue a vivir al hogar.

De esta manera, hay más contacto con la humanidad. El número ya no es tan reducido como al comienzo. No obstante, hay reglas que son parte de un contrato social para que esta disposición no fracase.

Reglas a tomar en cuenta

Se requiere, entonces, que las personas que formen una burbuja social sean exclusivamente parte de esta. No será posible que uno de los miembros visite a otra esfera social.

Esto debido a que si uno de los integrantes de la burbuja llega a infectarse con el nuevo coronavirus, se sabrá quiénes son sospechosos de portar también la enfermedad.

La situación descrita no sería posible si es que el infectado es parte de dos burbujas sociales, debido a que se perdería el rastro del contagio y un nuevo brote no estaría lejos de la realidad.

Asimismo, otra de las reglas implícitas refiere a que cada burbuja social deberá tener una zona geográfica establecida, ya sea localidad, ciudad o pueblo.

Esta situación ha ayudado a que las secuelas psicológicas que forman parte de la cuarentena estricta sean reducidas. Por lo pronto, se espera que el contrato social se cumpla.

