Capturan a jefe de sicarios de Pablo Escobar por extorsión

Jhon Jairo Velásquez Vásquez, exsicario de Pablo Escobar, fue capturado cuando se presentó en la Fiscalía de Medellín para explicar las amenazas en contra el candidato a la presidencia de Colombia Gustavo Pietro por medio de Twitter.

Una vez en la fiscalía, el exsicario al que se le suele llamar “Popeye” fue capturado por extorsión, delito del que hasta el momento no se tienen muchos detalles y llevaba siendo investigado dese hace semanas por la Fiscalía delegada contra el crimen organizado.

En cuanto a los mensajes de Twitter, a través de su cuenta “Popeye-leyenda”, Velásquez aprovechó para arremeter contra varios políticos y hasta incluso a amenazar a los seguidores de los candidatos a la presidencia.

(*Foto: Jhon Jairo Velásquez Vásquez trabajó durante muchos años junto a Pablo Escobar y fue liberado en 2014/Facebook)

“Malditos Petristas denuncien mi tw (Twitter). Los odio. Si no me puedo expresar…mi fusil hablará por mí. Cuando empiece el dolor y el llanto. No lloren que no habrá compasión. Amo Colombia, soy un guerrero Santo”, escribió en Twitter.

Como se recuerda, Popeye pasó 23 años por asesinar a Luis Carlos Galán, la bomba del DAS, la bomba al avión de Avianca, entre otros.