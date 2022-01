Chad Carswell se vio obligado a rechazar al menos a 100 personas que estaban dispuestos a donarle un riñón que necesitaba con urgencia para poder vivir, debido a que el hospital donde se atiene le exige que, para ser operado, debe presentar un certificado de vacunación contra el COVID-19; requisito con el que no cumple puesto a que se niega a ser inoculado.

Carswell, residente en Carolina del Norte (EE.UU.), recibía diálisis 3 veces por semana en el hospital Bautista Atrium Health Wake Forest en el condado Winston-Salem, con la esperanza de ser operado cuanto antes, señaló el New York Post.

Sin embargo, cuando el hospital le dijo que cualquier persona que quisiera realizarse una operación debía que vacunarse antes de la cirugía, tuvo que dar marcha atrás con el procedimiento.

“Sin [un trasplante de riñón], no se sabe cuánto tiempo más estaré aquí, debo tener un riñón para prolongar mi vida”, señaló Carswell durante una entrevista.

Además de necesitar un órgano para vivir, el hombre fue amputado de sus dos piernas y se ha sometido a operaciones cardiacas importantes. Con apoyo de empresas locales consiguió el dinero para la operación y al menos 100 personas le ofrecieron un riñón a cambio.

Carswell se negó rotundamente a ser vacunado, a pesar de las súplicas de los médicos.

“Ahí fue cuando cortésmente le dije que no había nada de qué hablar”, señaló.

“No estaba en debate, no lo entendía. Un médico me dijo ‘sabes que te vas a morir si no lo consigues’, y yo le respondí que estoy dispuesto a morir”.

El sujeto considera que la vacuna contra el coronavirus debería ser una opción y no una imposición.

“Nací libre. Moriré libre. No voy a cambiar de opinión”, aseguró.

“He tenido conversaciones con mi familia y todos los que están cerca de mí y saben cuál es mi posición y no habrá una situación en la que cambie de opinión sobre este tema”, comentó.

Mediante un comunicado, el hospital Atrium Health aseguró que una de sus políticas es proteger a los pacientes que requieran un trasplante y corren un alto riesgo de enfermarse por COVID-19, ya que están inmunocomprometidos.

“La política de Atrium Health Wake Forest Baptist sigue el estándar actual de atención en los Estados Unidos, que consiste en vacunar a todos los pacientes en listas de espera o que están siendo evaluados para un trasplante”, señaló el hospital.

“Entendemos que es posible que algunos pacientes no deseen vacunarse. En este caso, los pacientes pueden optar por ser evaluados en otro centro de trasplantes”, sentenciaron.

Carswell se encuentra en la búsqueda de otros hospitales para ver si realizan la cirugía.

VIDEO RECOMENDADO

Mientras la emergencia sanitaria del COVID-19 continúa y las soluciones tardan en llegar, aún hay cosas que podemos hacer desde casa. En el siguiente video te explicamos cómo tratar un caso leve o moderado de coronavirus.