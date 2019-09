EE.UU.: Sujeto genera pánico al conducir su camioneta dentro de centro comercial (VIDEO)

Chicago. Un hombre generó gran alarma en un centro comercial de Chicago, en Estados Unidos, cuando comenzó a conducir su camioneta dentro del establecimiento.

El incidente se desarrolló en el centro comercial Woodfield en Schaumburg este viernes por la tarde. La policía arrestó al conductor del vehículo, que aún no ha sido identificado, según reporta 'Daily Mail'.

El medio local 'Fox 32' informó inicialmente que había temores de que un tirador estuviera en la escena. Sin embargo, corrigieron la información poco después para decir que era una falsa alarma.

Un usuario de Twitter grabó el incidente con la cámara de su celular. Las imágenes muestran a un conductor de sexo masculino acelerando su camioneta y chocando en varias tiendas del centro comercial. Esto generó alarma y gritos entre los compradores.

Debido al incidente, los locales de este centro comercial cerraron y muchos empleados se cobijaron en los muebles de las tiendas esperando instrucciones de las autoridades.

BREAKING: Injuries reported after man drives SUV through Woodfield Mall near Chicago; suspect in custody

**Language Warning**

pic.twitter.com/HC95Gawns1

— Breaking911 (@Breaking911) 20 de septiembre de 2019