La alta comisionada de la ONU para los derechos humanos y expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, anunció este jueves que votará “apruebo” en el plebiscito sobre la nueva constitución que se celebrará el próximo 4 de septiembre en su país.

En una rueda de prensa ofrecida en Ginebra como balance de su gestión al frente de esa citada agencia de la ONU, Bachelet dijo estar convencida de que esa Constitución, de ser aprobada en el referéndum, será un instrumento de avance para Chile.

“He dicho en Perú y lo diré de nuevo. Voy a votar el 4 de septiembre y lo haré aquí, en Ginebra, y voy a votar a favor de la aprobación de la nueva Constitución. Lo he debido decir a partir del 1 de septiembre, cuando ya no seré más alta comisionada, lo sé, pero ya lo dije y lo he dicho también en mi país”, afirmó.

“Además, todos saben que votaré así, así que les contesto honestamente”, insistió Bachelet a los periodistas.

Bachelet, que ya trató de emprender la reforma de la constitución durante su mandato en Chile, reveló, asimismo, que su intención es volver a su país una vez que el próximo 31 de agosto termine su mandato como comisionada de la ONU para los derechos.

Pero advirtió de que no tiene planes definidos, más allá de que no pretende volver para “ponerse a tejer”, en alusión a una eventual retirada de la política.

“Estaré disponible, si se necesita, no para un cargo, nada que sea 24/7, pero para ayudar en cualquier cosa para la que mi experiencia pueda ser útil”, subrayó.

Los ciudadanos chilenos están convocados el próximo 4 de septiembre a las urnas en un plebiscito obligatorio en el que tendrán que decidir si aprueban o rechazan el texto constitucional que ha escrito durante un año una convención paritaria elegida democráticamente y que sustituiría la Carta Magna vigente, escrita en tiempo de la dictadura de Augusto Pinochet.

Fuente: EFE

