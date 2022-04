Gema es una madre de familia que se encontraba manifestándose contra la situación económica en Maipú, Chile. Sin embargo, al ser consultada por la televisión, ella denunció la difícil situación que vive en su casa.

“Hay que rasguñar para poder pagar la cuenta, pero queda otra siempre. La plata no alcanza, todo está caro”, explicó Gema.

Además, contó que en su casa viven varias personas, pero solo ella y su esposo aportan económicamente. Aún así, no logran sumar 500 mil pesos mensuales.

“Vivo con seis personas. Dos trabajamos y los otros dos están en la casa. Un nieto de 18, otro de 12, de ahí viene mi hijo y la polola de mi hijo”, explicó.

Gema aclaró que sus familiares no aportan a la casa y no los puede echar a la calle solo por ese motivo. “El aporte es mío y de mi marido”, añadió.

Es ahí que el reportero Luis Agalde, del programa “Contigo en la Mañana” de Chilevisión, le preguntó por su situación, a lo que ella explicó que su hijo de 36 años no trabaja.

“Uno no puede decirle nada porque vienen las peleas. Ahora, como está la juventud, no es como era antes. Ya no hay respeto”, agregó.

“Uno les dice y no entienden, pero uno tiene que seguir luchando, batallando, parando la olla. Él cocina para tener el almuerzo de los que van llegando, pero ojalá pueda trabajar luego”, concluyó.

