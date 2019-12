El exalcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, ha sido multado con más de 37 mil dólares y suspendido de sus funciones por ocho meses, luego de cachetear a un concejal.

El problema inició el 28 de noviembre del 2018 cuando el concejal John Jairo Claro Arévalo del partido ASI llegó hasta la oficina del entonces alcalde con una denuncia de supuestos hechos de corrupción. Todo acabó en una discusión entre los protagonistas hasta que Hernández cacheteó al concejal.

En un primer momento, Hernández denunció que el concejal llegó con un camarógrafo. “Este fue un montaje de parte del Concejal y caí. Él me estaba pidiendo cita desde el martes pasado pero solo hasta ayer lo pude atender. Él llegó al despacho con un camarógrafo, yo no le vi nada de malo, pero en plena reunión empiezan a agredir a mi esposa... Pues en un momento de rabia me llené de ira y lo pegué un coscorrón”, justificó en una entrevista.

Este fallo en primera instancia de la Procuraduría Primera Delegada para la vigilancia Administrativa confirmó la suspensión por un periodo de ocho meses declarándolo culpable de haber agredido a un servidor público. Sin embargo, en septiembre de este año Hernández dejó la batuta a Manuel Francisco Azuero.

Cabe señalar que Fernández no se encuentra en su puesto en este momento, ya que decidió renunciar por su cuenta luego de las investigaciones que le abrieron por unos polémicos chats donde se favorecería a su hijo Luis Carlos Hernández en un contrato municipal. Aún así debe pagar su deuda.