(EFE). La presidenta de la Asociación de Tenis de Estados Unidos (USTA), Katrina Adams, quien atravesó por un periodo de infección por el coronavirus y que ahora ya recuperada, comentó sentirse feliz por querer donar su plasma para salvar la vida de otros pacientes.

“Mientras reflexiono sobre el significado de la Pascua y la resurrección de Cristo, pienso en lo que ha sucedido en el mundo de la Covid 19. Muchos de mis amigos y conocidos han perdido a sus seres queridos... tuve suerte”, reconoce la exjugadora en las redes sociales, en un texto que acompaña con una foto en la que se le aprecia rodeada de aparatos para controlar la enfermedad y con una mascara puesta.

"Me infecté a principios de marzo, antes de que los números de Nueva York se dispararan y cundiera el pánico. Tuve síntomas menores, dolores en el cuerpo y una fiebre no detectada que rompía durante la noche. Di positivo y no sufrí realmente", asegura Adams..

"El lado positivo es que luego me convertí en candidata a donar mi plasma para salvar la vida de otros, ya que mis anticuerpos son extremadamente altos", prosigue.

“Me infecté por una razón y esta foto me recuerda que la buena voluntad viene de mi desgracia. En realidad, fue una bendición que ahora pueda ser importante para alguien más”, finaliza la presidenta de la USTA, organización que debe decidir si el Abierto de Estados Unidos de tenis, último Grand Slam de la temporada, sigue adelante con las fechas previstas, del 31 de agosto al 13 de septiembre.