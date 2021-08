Daniel Porro, el enfermero que se puso en primera línea al comienzo de la pandemia y que fue atacado salvajemente por un grupo de vecinos tras haberse contagiado de coronavirus, falleció en Neuquén (Argentina).

Según informa La Nación, el padre del enfermero, Miguel Porro, contó que su hijo “nunca se pudo recuperar de aquel rechazo social”.

“En realidad, desde aquel día, no pudo volver a dormir bien. Trabajaba durante el día y, a la noche, se acostaba pero no podía conciliar el sueño. Sufrió mucho e iba a laburar casi sin dormir”, agregó.

Recordemos que, el grupo de vecinos no solo lo golpeó sino que también le prendió fuego a su casa y le robaron su vehículo.

“Fueron días duros”, relató Miguel. Además, dijo que su hijo soportó también que en el trabajo le suelten la mano y lo boten. Con el tiempo, Daniel consiguió un nuevo trabajo en un centro médico, pero no logró olvidar el hecho traumático.

El padre puntualizó que esta terrible situación que arrastró desde junio del año pasado lo acompañó hasta este último tiempo y su cuerpo no aguantó.

Daniel Porro falleció de un paro cardíaco el pasado 4 de julio en la casa de su madre, a la que fue a dormir. El hombre se acostó para descansar y a la mitad de la noche su corazón se detuvo. “Uno de sus hermanos pasó por la habitación y ya estaba muerto”, indicó su padre.

La furia de los vecinos

Porro comenzó a recibir amenazas de sus vecinos a mediados de junio de 2020. En ese momento, se aisló por coronavirus, estuvo encerrado en su vivienda y luego fue llevado al hospital Bouquet Roldán. Al paso de 14 días, fue dado de alta con resultado negativo.

En aquel entonces, Porro contó lo siguiente: “Me decían que me vaya del barrio porque tenía coronavirus. No solo no tengo porque cumplí con el aislamiento, sino que me quemaron la casa y me robaron el auto”.

El hecho empezó cuando un vecino lo interceptó en la calle. “Andate porque sos un caso positivo y te vamos a quemar la casa. No queremos gente como vos acá en el barrio”.

Tras el ataque, Porro dijo que lo golpearon por todos lados entre varias personas. “Perdí el conocimiento y quedé en el hospital. Me llevaron el auto, directamente me lo robaron y una vez que estaba en el hospital me prendieron fuego adentro de mi casa”.