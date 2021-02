Miles de personas se movilizaron este sábado en distintas ciudades de Argentina para protestar por las “vacunaciones de privilegio” contra la COVID-19, un escándalo que le costó el puesto al exministro de Salud del gobierno de Alberto Fernández.

Con banderas celestes y blancas, los manifestantes se concentraron en la Plaza de Mayo, frente a la Casa de Gobierno en Buenos Aires, y en otras ciudades como Córdoba (centro), Rosario (centro-este) y Mar del Plata (sur).

“Basta de despilfarrar nuestra plata”, “Devuélvanme mi vacuna”, “Que se vayan todos”, se leía en carteles escritos por los manifestantes.

MIRA AQUÍ: El papa Francisco imagina que morirá en Roma siendo pontífice y no volverá a Argentina

Las marchas se desarrollaron sin incidentes, excepto frente a la residencia oficial de Olivos (periferia norte), donde hubo roces entre entre opositores y un grupo de sindicalistas apostados allí desde temprano en defensa del gobierno.

En las rejas frente a la Casa Rosada, los congregados colgaron enormes bolsas mortuarias negras con nombres de dirigentes oficialistas vacunados. (Foto: ALEJANDRO PAGNI / AFP)

“Han empezado a vacunar a los amigos del poder. No corresponde. Roban la vida a una persona”, afirmó a la AFP Irene Marcet, una de las manifestantes que acudió a la Plaza de Mayo.

El escándalo se conoció luego de que el periodista Horacio Verbitsky, de 79 años, contó que había sido vacunado contra el coronavirus en la sede del Ministerio de Salud, gracias a su amistad con el por entonces jefe de esa cartera, Ginés González García.

El reconocido periodista fue inoculado pese a que en la ciudad de Buenos Aires, donde vive, solo se vacunaba a los agentes de salud y a mayores de 80 años.

En las protestas participaron altos dirigentes de Juntos por el Cambio -la coalición que responde al exmandatario Mauricio Macri (2015 y 2019)-, entre ellos la titular del PRO (Propuesta Republicana, derecha), la exministra de Seguridad Patricia Bullrich.

“Que hayan vacunado a la gente que no corresponde, por edad o por cercanía del poder, no me sorprende porque es propio de esta gente”, criticó Angel Scodpa, otro manifestante.

En las rejas frente a la Casa Rosada, los congregados colgaron enormes bolsas mortuarias negras con nombres de dirigentes oficialistas vacunados.

Los actos fueron condenados por el presidente argentino. “La forma de manifestarse en democracia no puede ser exhibir frente a la Casa Rosada bolsas mortuorias con nombres de dirigentes políticos. Esta acción lamentable solo demuestra cómo muchos opositores conciben la República. No callemos ante semejante acto de barbarie”, tuiteó Fernández.

VIDEO RECOMENDADO

¿'Vacunagate’ en Argentina?: vacunados VIP fueron beneficiados por el ministro de Salud

¿'Vacunagate' en Argentina?: vacunados VIP fueron beneficiados por el ministro de Salud