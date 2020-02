Beijing. [EFE]. Las autoridades de Taiwán anunciaron este jueves que impedirán la entrada de los extranjeros que hayan estado en Hong Kong y Macao, además de China continental, durante los últimos 14 días como medida para contener la expansión del nuevo coronavirus.

El pasado día 4, las autoridades anunciaron que iban a impedir la entrada de extranjeros que hayan estado en China, veto que ahora se amplía a los que permanecieron en los últimos 14 días en Hong Kong y Macao.

En un comunicado publicado en su página web, el Ministerio de Asuntos Exteriores taiwanés especifica que las prohibiciones entrarán en vigor a partir del próximo 7 de febrero.

No obstante, los foráneos que provengan de partes de China continental, Hong Kong y Macao que no hayan resultado “gravemente afectadas por el brote” podrán seguir solicitando visas siempre y cuando deseen entrar en Taiwán por “motivos especiales”, aunque el documento no especifica qué razones son consideradas especiales.

Sí se permitirá el acceso a la isla a aquellos extranjeros que cuenten con un permiso de residencia, aunque se les exigirá que lleven a cabo una cuarentena de 14 días en sus domicilios, período en el que deberán “controlar cuidadosamente” su salud.

Países y territorios con casos confirmados de contaminación con el 2019-nCoV, al 6 de febrero. (AFP).

Según la prensa taiwanesa, hasta el momento se han confirmado once casos en la isla, mientras que en China ya son más de 28.000, de los que 563 han acabado en fallecimiento.

Fuera de la China continental han trascendido ya dos muertes por el coronavirus: una en la ciudad semiautónoma de Hong Kong, donde los infectados son 21, y otra en Filipinas.

En las últimas semanas, las autoridades taiwanesas han criticado a China por no permitir el ingreso de la isla a la Organización Mundial de la Salud (OMS), aunque Beijing (que considera a Taiwán como una provincia rebelde desde 1949) asegura que está compartiendo toda la información necesaria sobre el brote con Taipéi.

Entre los últimos países que han anunciado restricciones a la llegada de personas provenientes de China (en algunos casos, solo de la provincia de Hubei, la más afectada) por la crisis del coronavirus figuran Estados Unidos, Filipinas, Corea del Sur o Seychelles.