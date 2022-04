El Gobierno colombiano anunció este lunes que a partir del 1 de mayo no será obligatorio el uso de la mascarilla en lugares cerrados en los municipios que tengan más del 70% de su población completamente vacunada contra el COVID-19 ni se exigirá el carné de vacunación en actividades masivas y de ocio.

En una declaración que dio en la Casa de Nariño, el presidente colombiano, Iván Duque, dijo que la medida de eliminación del uso del tapabocas no será aplicable en los servicios de salud, los hogares geriátricos, el transporte público y los espacios cerrados de colegios y otras instituciones educativas.

Igualmente informó que a partir de este 1 de mayo ya no se exigirá el carné de vacunación en eventos públicos y privados de carácter masivo, medida que también se aplicará en otros lugares como bares, gastrobares, museos, bibliotecas y cines.

“También se derogararán todas las medidas de bioseguridad, con la excepción de las que atañen a los sistemas y servicios de salud”, dijo Duque, quien señaló que la estrategia de Pruebas, Rastreo y Aislamiento Selectivo Sostenible (PRASS) dejará de implementarse.

Al referirse a los viajeros internacionales, el jefe de Estado colombiano dijo que lo aconsejable es “llegar al país con esquemas completos de vacunación”.

“A quienes no tengan esquemas completos o no estén vacunados se les va a exigir una prueba PCR negativa que no sea superior a 72 horas. También podrá presentarse una prueba de antígeno que no supere las 48 horas”, manifestó.

El mandatario señaló que a pesar de los avances de Colombia en la lucha contra la pandemia, cuyas cifras de contagios y muertes se han reducido a los niveles de hace dos años, cuando el COVID-19 llegó al país, es necesario tomar otras medidas.

Por eso se extenderá, a partir de este 1 de mayo y hasta el próximo 30 de junio, la emergencia sanitaria en el territorio nacional, lo que permite al Gobierno tomar medidas extraordinarias en caso de necesidad.

La última vez que se prorrogó esta medida fue en febrero pasado, cuando se expidió un decreto para alargarla hasta este 30 de abril.

Duque explicó que todas estas medidas se toman con base en los avances del Plan Nacional de Vacunación.

“Tenemos más del 83 % de los colombianos con al menos una dosis, y estamos a muy pocos días de llegar al 70 % del país con doble dosis”, explicó.

Según el mandatario, de los 50 millones de colombianos, más 11,2 millones tienen además la dosis de refuerzo.

La pandemia del coronavirus deja hasta el momento en el país 6.091.343 contagios y 139.778 fallecidos, según cifras del Ministerio de Salud.

Fuente: EFE

