El destacado diario estadounidense The New York Times (NYT) explicó el porqué de su portada que publicará este domingo 24 mayo en el que expone la cifra de los fallecidos por COVID-19 en los Estados Unidos. “U.S deaths near 100,000, an incalculable loss” (“Muertes en EE.UU. cerca de 100.000, una pérdida incalculable”), es el titular que acompaña a una larga y solemne lista de personas cuyas vidas se perdieron en la pandemia del nuevo coronavirus.

El medio explicó en su edición online un informe que esta portada quiere marcar un hito en la historia del periodismo, además de reflejar la cruda realidad de un país que registra el mayor número de contagios a nivel mundial.

“Simone Landon, editora asistente del escritorio de gráficos, quería representar el número de una manera que transmitiera tanto la inmensidad como la variedad de vidas perdidas”, señaló NYT.

Asimismo, Landon junto a sus colegas no querían mostrar solo cifras y datos confusos. "Tanto entre nosotros como quizás en el público lector general, hay un poco de fatiga con los datos [...] sabíamos que nos estábamos acercando a este hito, sabíamos que debería haber alguna forma de tratar de calcular ese número”, expresó Landon.

Es por ello que la responsable gráfica sostuvo que poner 100.000 puntos o figuras de palo en una página “realmente no te dice mucho sobre quiénes eran estas personas, las vidas que vivieron, lo que significa para nosotros como país”, dijo Landon. “Entonces, se nos ocurrió la idea de recopilar obituarios y avisos de muerte de víctimas de COVID-19 de periódicos grandes y pequeños de todo el país, y sacrificar vívidos pasajes de ellos”, agregó.

El equipo detrás de la portada

El medio también destacó al equipo que estuvo detrás de la elaboración de la portada, el proceso de creación y cómo trabajaron en conjunto para impactar a todo el mundo.

Alain Delaquérière, un investigador del Times, buscó en varias fuentes en línea obituarios y avisos de muerte con COVID-19. Él recopiló una lista de casi mil nombres de cientos de periódicos y junto a todo un equipo de editores y redactores.

Por su parte, Landon para llegar a construir la portada final del diario trabajó con un grupo de de editores gráficos, un editor de arte, editores adjuntos digitales y asistentes.

Asimismo, Marc Lacey, editor nacional, había advertido a Tom Bodkin, director creativo del Times, que se acercaba el hito. “Quería algo que la gente recordara en 100 años para comprender el costo de lo que estamos viviendo”, dijo Lacey.

El NYT subrayó que para la portada "se destacaron dos ideas: una cuadrícula de cientos de fotos de aquellos que habían perdido la vida por COVID-19, o un concepto de todo tipo”, dijo Bodkin. "Cualquiera que sea el enfoque elegido, queríamos asumir toda la página”.

El diseño hace referencia a los periódicos de siglos pasados, en los que el Bodkin vio como una inspiración, por lo que en los últimos 40 años no recordaba ninguna portada sin imágenes en The New York Times, “aunque ha habido algunas páginas con solo gráficos”.“Esta es ciertamente la primera vez en los tiempos modernos”, sentenció.

Estados Unidos registró 1.127 muertes por COVID-19 en las últimas 24 horas, lo que elevó a 97.048 las muertes causadas por el virus, informó el sábado la Universidad Johns Hopkins.

En el país ha habido oficialmente 1′621.658 contagios, muchos más que en cualquier otra nación del mundo, según las cifras hechas públicas por el centro con sede en Baltimore.