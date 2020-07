Un reciente estudio reveló que 9 de cada 10 especialistas consultados en 20 países de América Latina aplazó o retrasó las citas de sus pacientes (niños con cáncer) debido a la situación de los centros de salud por el coronavirus.

El estudio publicado en por “The Lancet Oncology” con el nombre de “Impacto temprano de la pandemia de covid-19 en la atención del cáncer pediátrico en América Latina” (Early impact of the covid-19 pandemic on paediatric cancer care in Latin America”) indica que un 58% aplazó o tuvo que retrasar procedimientos ambulatorios, un 45% aplazó o tuvo que retrasar cirugías y un 33% aplazó o tuvo que retrasar horarios de radioterapia para niños con cáncer.

Un 36% aseguró que hubo modificaciones en las programaciones de quimioterapias debido a la escasez de medicamentos durante la pandemia.

El mencionado estudio se realizó a partir de una encuesta online a 453 hematólogos oncológicos pediátricos en 20 países de América Latina.

Los especialistas estiman que, debido a la situación de la pandemia en la región, podrían continuar las interrupciones a los tratamientos de niños con cáncer durante las próximas semanas. Esto, sin duda, podría ser perjudicial para los pacientes.

Casi el 60% de los encuestados informaron una disminución en su personal de oncohematología pediátrica debido a las medidas durante la pandemia del coronavirus.

Reducción de transplantes de médula ósea

La mitad de los encuestados informaron que sus centros no proporcionaban una plataforma para consultas de telemedicina, aunque se utilizan como canales las redes sociales no profesionales.

El estudio también indica que el 73% de los profesionales encuestados afirmó que hay una reducción de transplantes de médula ósea.

En los países con el mayor gasto en atención médica y menor letalidad de Covid-19, los médicos declararon que percibían que la pandemia no afectaría a los niños con cáncer. Esto probablemente debido a una mayor confianza en sus sistemas de salud.

Algunos participantes del estudio se mostraron preocupados por las atenciones médicas abrumadas por el coronavirus y la poca disponibilidad de equipos de protección personal.