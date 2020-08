Debido a la crisis ocasionada por la aparición y masificación del coronavirus (COVID-19) en el mundo, la educación escolar ha tenido que reinventarse y algunos países han retornado a experiencias pasadas para llegar a estudiantes y hogares de escasos recursos, como ha sucedido en el Perú con el servicio multicanal ‘Aprendo en casa'.

The New York Times publicó un extenso informe sobre la nueva educación a distancia instalada en Perú a causa de la pandemia titulado “Luchando con el bloqueo, las escuelas vuelven a aprender el valor de la tecnología anterior: TV”.

“En un país donde solo el 15% de los estudiantes de escuelas públicas tiene acceso a una computadora en casa, las lecciones transmitidas se han convertido en el modo de aprendizaje dominante durante la pandemia”, explican en el texto.

En el informe cuentan la experiencia de Delia Huamaní, una estudiante de 10 años que, con la escuela cerrada indefinidamente, "recibe clases en casa, una nueva 'biblioteca' de transmisiones hábilmente hechas".

Si bien el diario destaca que se haya regresado a la enseñanza a través de la televisión como medio para ingresar a hogares donde no hay internet, puntualiza algunas carencias: alumnos que no tienen acceso a los libros de la biblioteca, que no pueden solicitar que los presentadores de televisión disminuyan la velocidad en las clases complicadas o que no haya quien revise sus tareas.

Pese a ello, NYT explica que, a pesar de todas sus limitaciones, la educación televisada tiene una enorme ventaja para los millones de alumnos en el mundo que "están excluidos de las escuelas por la pandemia del coronavirus".

“La televisión educativa vuelve a tener su momento. Los educadores y gobiernos de todo el mundo, desesperados por evitar un revés a largo plazo para toda una generación de niños, están recurriendo a la tecnología más antigua. Están recurriendo al encanto y el glamour de los actores y presentadores de noticias conocidos localmente, así como a los maestros, para tratar de mantener la atención de los estudiantes desde el preescolar hasta la escuela secundaria”, se lee en la publicación.

Los profesores locales, además, también participan de este esfuerzo, siguen las clases en radio, televisión y envían explicaciones de lo visto o escuchado a través de mensajes en WhatsApp. (Foto: Minedu)

Para que la desventaja con la educación en línea disminuya, la educación en televisión ha comenzado a utilizar herramientas de los estudios profesionales como guionistas, animación 3-D, gráficos, tomas multicámara, etc.

“Las primeras transmisiones abordaron temas relacionados con los virus, como la buena higiene y evitar la desinformación. Los más recientes han combinado lecciones tradicionales con giros hechos para la televisión: para una clase de matemáticas de la escuela secundaria, un maestro real llama para corregir la comprensión defectuosa de las estadísticas de un presentador”, agregan.

Los profesores locales, además, también participan de este esfuerzo, siguen las clases en radio, televisión y envían explicaciones de lo visto o escuchado a través de mensajes en WhatsApp. Heli Estela, maestra de secundaria en Cajamarca, sin embargo, señala que "explicar los conceptos individualmente ha sido difícil".

Finalmente, el reportaje indica que el Gobierno del Perú ha manifestado su intención de que las clases televisadas continúen tras la pandemia y formen parte integral de su sistema educativo.