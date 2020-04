OMS niega haber escondido información del COVID-19 a Estados Unidos

(AFP). Ante los cuestionamientos vertidos por los Estados Unidos en contra de la Organización Mundial de la Salud (OMS) respecto a que, presuntamente, habría ocultado información importante respecto a la pandemia del coronavirus originada en China, la referida institución sanitaria salió a responder e indicó que no actuó de esa manera.

“Desde el primer día, no se le ha escondido nada a Estados Unidos”, dijo a la prensa el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, después de que Washington suspendió la financiación a la organización, por sospechas de estar demasiado cercana a China y gestionar mal la pandemia.





EE.UU: Shake Shack devolvió 10 millones de dólares a programa que beneficia a pequeñas empresas

(AFP). En medio de la crisis económica generada por el coronavirus, la cadena de comida rápida Shake Shack decidió devolver los 10 millones de dólares que le fueron entregados por el gobierno estadounidense como un préstamo en favor de las pequeñas empresas que tengan menos de 500 empleados, pero en este caso la firma de alimentos tiene casi 8 mil trabajadores. Esto ha generado dudas sobre la entrega de los préstamos. Por otro lado, la decisión de esta devolución se dio al observar la falta de fondos del programa para que ayude a otras compañías.

La empresa dijo el domingo por la noche que devolvió el préstamo otorgado por la Administración de Pequeñas Empresas (SBA) en el marco de su Programa de Protección de Cheques (PP), declarado sin fondos la semana pasada después de comprometer 349.000 millones de dólares en menos de dos semanas en respuesta a la demanda masiva de compañías golpeadas por la paralización que desencadenó la pandemia.





EE.UU extiende por un mes más el cierre de fronteras con Canadá y México

(EFE). Para contrarrestar la pandemia del coronavirus el gobierno de los Estados decidió continuar durante un mes más con el cierre de sus fronteras con México y Canadá para evitar mayores contagios. Desde el departamento de Seguridad Nacional norteamericano se anunció que el acuerdo ha sido mutuo con las autoridades de los dos países en mención.

“En estrecha colaboración, Estados Unidos, México y Canadá han decidido extender las restricciones a viaje no esenciales a lo largo de sus fronteras compartidas durante 30 días adicionales. Como el presidente (de EE.UU., Donald) Trump, dijo la semana pasada, el control fronterizo, las restricciones de viaje y otras limitaciones son fundamentales para ralentizar la propagación (del virus) y permitir la apertura secuencial del país”, comunicó el secretario interino de Seguridad Nacional, Chad Wolf.





Pérdidas económicas en United Airlines ascienden a 2.114 millones de dólares por coronavirus

(EFE). La agencia aérea United Airlines tuvo una pérdida de 2.114 millones de dólares durante el primer trimestre del año en sus negocios, sobretodo, en Latinoamérica, según la información brindada al regulador bursátil, producto de la falta de viajes a diversos países tras la medida adoptada por varios gobiernos de decretar el confinamiento.

Aunque aún no ha presentado oficialmente sus cuentas, la empresa con sede en Chicago (Illinois) es la primera gran aerolínea de Estados Unidos que detalla el devastador impacto de la pandemia en su negocio.





COVID-19: Investigadores presentan “mapa de color” con ayuda de Facebook

(AFP). Como una medida para lograr un rastreo de las zonas donde se encuentra el coronavirus, un grupo de investigadores de los Estados Unidos realizaron, este lunes, la presentación de un “mapa de color” el cual contiene datos de la red social Facebook que ayuda a detectar los focos infecciosos.

El proyecto de la Universidad Carnegie Mellon ofrece “indicadores en tiempo real de la actividad de la COVID-19 que antes no estaban disponibles de ninguna otra fuente”, según un comunicado del centro de estudios.





Nueva York: COVID-19 dejó sin trabajo a cientos de personas quienes ahora hacen largas colas para obtener comida

(EFE). La pandemia por el coronavirus ha generado que cientos de personas perdieran su trabajo y ahora su situación se ha visto complicada para obtener sus alimentos. Este es el caso de Ricardo, un joven que laboraba en un restaurante, Patricia atendía los servicios higiénicos de un bar en Manhattan; por otro lado, Ivone se dedicaba a la limpieza y el joven Jean en obras de construcción. Todos ello, hoy en día, forman largas colas para que se les brinde un plato de comida diario.

“No hay otro lugar aquí, tú vas a recoger comida y todo está lleno, no hay posibilidades de ir, no hay pasta para toda la gente, somos muchos y no alcanza, mucha gente viene por comida, aquí y en otros lados y muchos nos tenemos que ir sin nada, sin comida, y qué le das a tus hijos”, cuenta a Efe entre lágrimas Patricia Gaspariano.





COVID-19: Caída del precio del crudo genera pérdidas en el Wall Street

(AFP). Los Estados Unidos viene sufriendo un fuerte impacto a nivel económico, debido a que este lunes la Bolsa de Nueva York abrió a la baja a raíz de que los mercados como el del crudo se ubica con porcentajes mínimos como hace dos décadas, mientras que el Dow Jones registró el 1,99% y el Nasdaq en 1,12%.

Los dos grandes índices de Wall Street habían cerrado en alza el viernes en un mercado que se proyectaba hacia una apertura progresiva de la economía estadounidense tras las directrices emitidas por la Casa Blanca, y en la semana el Dow Jones acumuló una ganancia de 2,2% y el Nasdaq de 6,1%.





COVID-19: Petróleo de Texas (WTI) se desploma en 19.4% en EE.UU

(EFE). Luego de más de veinte años después el precio del petróleo de Texas (WTI) tuvo un descenso de un 19.4%, hasta los 14.71 dólares, con vencimiento en mayo, mientras se vienen realizando las coordinaciones de posible apertura del mercado de crudo. Esto se da durante la propagación del coronavirus en todo el mundo. Cabe indicar que en el año 1999 este combustible tuvo una caída similar.

Incluso, esta madrugada, ha llegado a caer más, casi un 21 %, ante la proximidad del vencimiento de los contratos.

En el caso del Texas con vencimiento en junio, la caída es mucho menor, del 5,75 %, hasta los 23,59 dólares.





EE.UU y Filipinas coordinan posibles esfuerzos conjuntos para combatir el COVID-19

(EFE). Con la finalidad de combatir la pandemia del coronavirus, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, llamó la noche del domingo a su homólogo de Filipinas, Rodrigo Duterte, para coordinar una posible cooperación bilateral pese a que entre ambas naciones no existe un buen clima de cordialidad.

La llamada, que se produjo la noche del domingo, fue confirmada a medios locales por el senador Bong Go, mejor amigo de Duterte y su exasesor especial en la presidencia, que no dio más detalles sobre la conversación.