Homestead. Una mujer en Estados Unidos, de origen mexicano y que trabaja en un cultivo, relató su dramática situación en Florida tras haber dado positivo por el nuevo coronavirus.

Juana Juárez, de la ciudad de Homestead en Florida, contó que al principio imaginó que se trataba de un simple resfriado. Sin embargo, a las horas siguientes comenzó a sentirse muy mal.

“Estaba peor, con dolor de cuerpo, con mucha fiebre y tos. Fue en ese momento que acudí al hospital”, afirmó Juárez al medio “Univisión”.

No obstante, en el centro médico la revisaron y la mandaron de vuelta a su vivienda. Tras el paso de unas horas, Juárez cayó muy enferma. Ella no contestaba los teléfonos de su casa y sus hijos tuvieron que llamar a los paramédicos.

“Me subieron a la ambulancia y yo no supe más de mí. Ni supe cómo llegué allá, ni cómo me bajaron", confesó.

En el hospital de Florida le hicieron la prueba de diagnóstico por el nuevo coronavirus. Juárez dio positivo, pero su situación se complicó tras evidenciarse un cuadro de neumonía. De inmediato tuvo que ser asilada y conectada a una máquina con oxígeno.

“Pensé que ya no iba a volver a ver a mi familia, recuerdo que me puse a llorar. Dije que ‘hasta aquí no más, ya no veré a mis hijos’”, aseveró la mujer.

Ahora, Juana Juárez ya está en su casa y debe llamar a su doctor para que le vuelvan hacer una prueba del coronavirus. De esta manera, se determinará si aún continúa con el virus o superó la enfermedad. “Me siento ya un poco mejor”, puntualizó.

La cantidad de muertos en Estados Unidos, que registró su primer deceso vinculado al virus a principios de febrero, asciende a 46.785. El país registró 842.624 contagios. Las autoridades consideran que 76.614 personas sanaron.

Además, desde el comienzo de la epidemia se contabilizaron en el mundo más de 2.636.740 casos de contagio.

(Con información de AFP).