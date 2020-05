Zuly es una mujer guatemalteca inmigrante que contrajo el nuevo coronavirus (COVID-19). Ella tuvo que dar a luz por cesárea en Connecticut (Estados Unidos) a un bebé varón que adelantó 5 semanas su fecha de nacimiento. La mujer recién pudo conocer a su hijo a través de una videollamada, según informó “Telemundo”.

La madre se infectó con el nuevo coronavirus en pleno embarazo y al momento de dar a luz estaba entubada, por lo que no se enteró del nacimiento de su pequeño hasta días después.

Ella era consciente del peligro que su enfermedad representaba para el bebé y por ello decidió buscar ayuda, debido a que su esposo, Marvin, también tenía síntomas de haberse contagiado con el nuevo coronavirus y no podía estar presente en el parto.

Zuly pensó en Luciana Lira, quien es maestra de primaria en una escuela de Connecticut y entre sus alumnos figura Junior, su hijo mayor. Luciana recibió la llamada de auxilio a comienzos a abril.

“Para mí es un honor poder ayudar a esta familia. Un día me llamó y me dijo ‘hola, soy Zuly, la mamá de Junior, tengo COVID-19 y me van a hacer una cesárea de urgencia para sacar al bebé’”, relató la maestra a “Telemundo”.

“Yo pensé que iba a quedarme con el bebé un día o quizá dos, pero ya lo tengo casi un mes”, agregó.

Zuly se contagió de coronavirus en pleno embarazo por lo que existía el riesgo de contagiar al bebe. (Foto: captura de video)

Luciana estuvo en el parto y, con la mamá sedada e intubada, grabó los primeros instantes del bebé en su incubadora y también al padre, quien estaba a unos metros de distancia.

Zuly se recuperó gracias al plasma de un donante que llegó justo a tiempo y pudo conocer a su pequeño gracias a una videollamada. Por precaución, ella todavía no puede acercarse a su hijo recién nacido, aunque ya está en casa con el resto de su familia.

“No es momento de mirar si tienes o no tienes papeles, si eres o no legal. No importa, todos somos humanos”, expresó Luciana.

La comunidad entera ha colaborado con donaciones para el recién nacido y se espera que con la ayuda esta familia pueda mejorar su condición.