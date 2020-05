La cónsul general del Perú en Nueva York, Marita Landaveri, anunció que más de 200 peruanos regresarán a nuestro país este domingo 17 de mayo desde el estado más golpeado por el nuevo coronavirus en Estados Unidos.

La cónsul Landaveri dijo en conversación con el diario El Comercio que como parte de una iniciativa personal logró armar un paquete para que nuestros connacionales puedan regresar al Perú bajo los protocolos del Ministerio de Salud (Minsa).

Landaveri contó que el paquete consta de lo siguiente: "el vuelo por 750 dólares para el común del viajero empadronado y 650 dólares para los jóvenes del J1, de la visa J1. El paquete incluye también la cuarentena: 14 noches en un hotel reconocido por Mincetur para poder ser utilizado, todas las comidas de los 14-15 días y el bus que los lleva desde el aeropuerto hasta el hotel”.

“Todo eso está incluido en 1.500 dólares en total o 1.400 dólares para los jóvenes del J1. Me parece que es bastante razonable el precio. He oído críticas de cómo es posible de que se cobre este monto, pero es que tenemos que dar una alternativa a las personas que sí pueden pagar”, agregó.

Por otro lado, la cónsul Landaveri señaló que la elaboración del paquete de retorno se elaboró con una agencia experimentada a iniciativa propia y que cumplió con todos los pasos requeridos por las autoridades del Gobierno peruano.

“Fue una iniciativa mía, personal. Lo reconozco completamente en que hablé con todas las autoridades en Cancillería, en todos los niveles de jerarquía que tenían que ver con estos temas, hablé con Mincetur y la señora encargada del tema de los hoteles dijo que estos estaban muy bien y que el precio estaba muy bien. Hablé con todos los que había que hablar”, sostuvo.

Finalmente, se logró construir esta vía opcional gracias a la confirmación del hotel seleccionado, a una experimentada agencia y al apoyo de la embajada americana. Previamente, se tuvo la venia de las autoridades peruanas. “El Ministerio me dijo que siga adelante y que este sería un buen ejemplo, en caso funcione, para que otros consulados en el mundo pudieran hacer lo mismo como una alternativa”, indicó.

Críticas

La cónsul general del Perú indicó que esta organización del vuelo para que ciudadanos peruanos regresen ha tenido opiniones divididas.

“Ha sido muy bien recibido y muy mal recibido. [...] Muy bien recibido por las personas que han visto una alternativa a volver a su país. [...] Tantas otras contestan: ‘qué pena, no tengo los medios’. Y tantas otras critican tremendamente y no le voy a decir lo que dicen. Y se ofenden y me ofenden a mí. No entiendo por qué tienen que ser egoístas”, manifestó.

Landaveri también señaló que el consulado recibió un “monto pequeño” por parte del Gobierno para este viaje. Este dinero estuvo dirigido a aquellos compatriotas que no pudieran costear su pasaje. “Hemos pagado pasajes a 14 personas".

Entre estos ciudadanos seleccionados hay familias con hijos, estudiantes y personas de edad. En muchos de estos casos, solamente se les facilita el tema del costo del pasaje, pero no la cuarentena. “Nosotros no podemos pagar la cuarentena, pero sí el pasaje porque eso es repatriación”, aseguró.

Sin embargo, aclaró que por ejemplo a una persona de edad le han facilitado el pago del pasaje y la cuarentena. “Algunos solamente les hemos pagado el pasaje y contamos con la suerte de una donación de la Arquidiócesis Catholic Charities, que viene a ser Cáritas, con tarjetas de visa de regalo y con esas estamos pagando la otra parte [cuarentena]”, expresó.

Landaveri indicó que a la fecha se tienen confirmadas 32 muertes de peruanos a causa del coronavirus.