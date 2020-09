Universidades y escuelas de Estados Unidos intentan regresar a las clases presenciales, pero el coronavirus impide que el retorno sea, en muchos casos, exitoso. Los rebrotes en la población estudiantil y el temor de los profesores a ser contagiados son las principales causas por las que instituciones están optando por volver al modo virtual.

Una de las principales razones son los brotes de coronavirus entre estudiantes, según indica Noticias Telemundo. Esto ha venido ocurriendo como consecuencia de fiestas clandestinas que, además de generar contagios entre jóvenes, ocasionan un atraso en el plan curricular de algunas universidades.

En tal sentido, universidades como la de Michigan y la de Illinois, entre otras de EE.UU., decidieron imponer cuarentenas a sus alumnos tras el aumento de casos. Esto para evitar que las instituciones se conviertan en focos infecciosos de coronavirus.

Muchas escuelas también optaron por descartar o postergar las clases presenciales debido al incremento de casos tras estas fiestas clandestinas.

Pero este no es el único problema. Muchos profesores están pidiendo ser trasladados o están solicitando su jubilación por el temor a ser contagiados. Esta situación genera una serie de inconvenientes en las escuelas que a veces terminan por dictar cursos virtuales ante la falta de un maestro sustituto.

Noticias Telemundo indica que en al menos tres estados han registrado muertes de docentes por coronavirus desde que inicio el año escolar, sin embargo, no se conoce a exactitud cuántos son los contagiados.

Mike McDonough, sindicalista en el distrito escolar de Granite (Utah) confesó a AP que los profesores se encuentran tan asustados como abrumados. “Sé de maestros que simplemente están desconsolados por dejar las clases, pero no se sienten seguros de regresar. No quieren ese nivel de riesgo y no tienen más remedio que irse”, explicó.

Estados Unidos alcanzó este lunes las 194.443 muertes por la COVID-19 y los 6.551.575 casos confirmados del coronavirus SARS-CoV-2, según el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins.

Este balance supone más de 34.714 contagios más que el domingo y de 410 fallecidos.

La pandemia de nuevo coronavirus ha provocado al menos 924.968 muertos en el mundo desde que la oficina de la OMS en China dio cuenta de la aparición de la enfermedad en diciembre, según un balance establecido por AFP en base a fuentes oficiales.

Desde el comienzo de la epidemia más de 29′061.830 personas contrajeron la enfermedad. De ellas al menos 19′334.000 se recuperaron, según las autoridades.