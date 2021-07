Los laboratorios Pfizer y BioNTech anunciaron en conjunto el jueves que buscarán la autorización de las agencias regulatorias de Estados Unidos y Europa para una tercera dosis de su vacuna contra el coronavirus. El doctor Elmer Huerta se pronunció acerca de la solicitud y la controversia que generó en el país norteamericano.

“Se ha armado una controversia increíble aquí en Estados Unidos (...) Ayer en la noche, los CDC (Centros para el Control y Prevención de Enfermedades) y la FDA (Administración de Medicamentos y Alimentos) se han manifestado en contra del anuncio de Pfizer”, dijo el doctor Elmer Huerta en América Televisión.

Huerta indicó que ambas agencias reguladoras lanzaron un comunicado sentando postura sobre lo anunciado por los laboratorios. Estos indicaron que “la industria no tiene por qué proponer terceras dosis. Las terceras dosis van a ser administradas cuando la ciencia y la evidencia determinen que sean necesarias”.

El médico peruano, especializado en oncología, prevención y salud pública, aclaró que Pfizer vendría a ser la industria y lo que quiere es vender vacunas. Sin embargo, las agencias reguladores también dijeron que no se puede basar esta propuesta en un estudio de un solo país como Israel.

“Por eso yo creo que la FDA y los CDC, teniendo todos estos datos, dicen que la industria no puede venir a decir que el público necesita una tercera dosis en base a un estudio en un país, que todavía no está publicado. No nos pueden decir qué tenemos que hacer”.

Las farmacéuticas apuntaron que los hallazgos en Israel son consistentes con los estudios realizados por las compañías que ya informaron con anterioridad de que podría ser necesaria una tercera dosis de la vacuna transcurridos entre seis y doce meses del segundo pinchazo.

La FDA y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), principal agencia de salud pública de Estados Unidos, dijeron en un comunicado conjunto que están estudiando “si un refuerzo sería necesario, y cuándo”.

“Los estadounidenses que han sido completamente vacunados no necesitan un refuerzo en este momento”, dijeron las agencias. “Estamos preparados para dosis de refuerzo siempre y cuando la ciencia demuestre que son necesarias”.

Anuncio de Pfizer

El anuncio llega luego de que datos de una prueba en desarrollo mostró que una tercera dosis incrementa los niveles de anticuerpos de cinco a diez veces más contra la cepa original del coronavirus y la variante Beta, hallada por primera vez en Sudáfrica, en comparación con las dos primeras dosis, según el texto.

Las dos empresas consideran que una tercer dosis actuará de manera similar contra la variante Delta, altamente contagiosa, la cual se está convirtiendo en la dominante a nivel mundial.

Por mayor precaución, las empresas también están desarrollando una vacuna específica para Delta, y las primeras muestras están siendo fabricadas en las instalaciones de BioNTech en Mainz, Alemania.

Ambos laboratorios estiman que los estudios clínicos empezarán en agosto, sujeto a la aprobación de los agentes reguladores.

Con información de EFE Y AFP.

