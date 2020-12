Una pregunta que puede ser muy recurrente: ¿cómo se blindan del Covid-19 los hoteles más adinerados en Estados Unidos? Algunos de los mencionados por el diario The New York Times son el Hotel Paso del Norte (Texas) y el The Distillery Inn (Colorado), que han utilizan sistemas de pulverización de gérmenes, luces ultravioletas, y de filtrado y tratamiento del aire.

“La mejor amenidad que cualquier hotel podría brindar en esas circunstancias es la seguridad, especialmente en el aire”, comentó al medio estadounidense Carlos Sarmiento, gerente general del Hotel Paso del Norte, antiguo desde 1912.

El sistema utilizado por el hotel de Texas, que emite iones neutralizadores de virus y filtra con facilidad las partículas virales, se llama Plasma Air. Esta influenciado por los filtros purificadores de aire altamente eficientes (HEPA) usados por las aerolíneas en los aviones. La depuración es efectiva hasta el 99 %.

Según los investigadores de la Universidad de Tulane en Nueva Orleans, las partículas del Covid-19 pueden permanecer en el aire hasta por 16 horas. Debido al alto riesgo de contagio es que las mascarillas son el arma de primera mano para evitar que el polvo, humo u olor pueda penetrar en el sistema inmunológico. Una forma es la ventilación de aire fresco, pues desaparece los patógenos.

Por eso, los hoteles y cruceros empezaron utilizando los sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC, por las siglas en inglés) que cuentan con mejores dimensiones de limpieza. La nueva tecnología para los HVAC envía iones cargados hacia las corrientes de aire que pueden dañar la superficie del virus, inactivándolo.





Pero no todos los HVAC tienen las mismas características. En el hotel The Distillery Inn, la tecnología incluye lámparas ultravioletas germicidas que, según la Administración Federal de Drogas, inactivan el virus. A pesar del trabajo posiblemente efectivo de las tecnologías, la Agencia de Protección Ambiental recomienda aumentar la ventilación con aire exterior, mantener el distanciamiento social, lavarse las manos, desinfectarse constantemente y usar mascarillla”.

Por lo mismo, el Madison Beach Hotel en Connecticut optó por incentivar a los clientes a cenar o realizar reuniones en los espacios al aire libre del establecimiento. Con la llegada del invierno, se instaló en esas mismas áreas públicas un sistema HVAC con luz ultravioleta y peróxido de hidrógeno ionizado.

Este sistema no es el único en el mercado hotelero de aires acondicionados, pues hoteles de Ocean House Management en Rhode Island tienen implementados purificadores de aire Molekule, destructores de contaminantes y virus con la misma tasa de efectividad del 99 %, de acuerdo con Aerosol Research and Engineering Laboratories. Otros hoteles en Estados Unidos utilizan Pure Room, tecnología que elimina hongos, además de virus y bacterias.

Según la empresa de data sobre la industria hotelera STR, entre el 29 de marzo y el 4 de abril de este año, solo el 21,6 % de las habitaciones en los hoteles de Estados Unidos fueron reservadas y ocupadas, según reportó CNN en español.

Ya entrando al último mes del año, se observó un despegue a nivel mundial del 62 % en las reservaciones de hoteles en todo el mundo en ByHours, la primera plataforma que permite estancias de corto tiempo (3, 6 y 12 horas), informó el portal económico español, Expansión. Son alrededor de 3.5000 hoteles de 24 países que se pueden elegir en su sitio online.

