EE.UU. ha impuesto una serie de sanciones a altos funcionarios del régimen sandinista, inlcuidos miembros de la familia Ortega, por violación de DD.HH.

Esta semana, la Fiscalía de Nicaragua citó a un puñado de periodistas en el marco de una investigación contra la aspirante presidencial Cristiana Chamorro, a quien se le abrió una causa por lavado de dinero. Para diversos organismos internacionales, se trataría de un nuevo intento del Gobierno de Daniel Ortega por acallar a voces opositoras en un año electoral.

“Yo no sé de qué me pueden acusar, no sé en calidad de testigo de qué estoy aquí, no se de qué lavado de dinero hablan”, dijo a la agencia AFP la corresponsal de Univisión, María Lili Delgado, una de las llamadas a testificar. Junto a ella, fueron citados el dueño de Radio Corporación; la exdirectora del confiscado canal 100% Noticias; y dos periodistas de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH), que cerró operaciones en febrero.

La familia Chamorro ha sido la piedra en el zapato de Ortega por mucho tiempo. Luego de que el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) lograra derrocar la dictadura de los Somoza (1934-1979), se instauró una Junta de Gobierno de la que Violeta Barrios de Chamorro fue brevemente parte, pero que abandonó en 1980 para dirigir el diario La Prensa. El medio se convirtió en opositor al régimen sandinista que comandaba Ortega. En una época en la que la CIA financiaba a paramilitares de derecha, el periódico sufrió asedio por parte del Gobierno, que lo veía como aliado de EE.UU.

En 1990, la propia Violeta derrotó a Ortega en las elecciones presidenciales. Ahora, la hija de esta se presenta como un recuerdo para el gobernante. La* estrategia sería abrir un expediente fiscal para frenar su participación electoral.

denuncia. Cristiana Chamorro dirigió la FVBCH entre 2015 y 2019, tiempo en el que según la Fiscalía habría habido “inconsistencias en los reportes financieros”. Por ley, en Nicaragua toda persona bajo investigación tiene vetada la participación a cargos sujetos a elección.

“Ortega ordenó fabricar pruebas en contra de la Fundación que orgullosamente lleva el nombre de mi madre”, denunció Cristiana en Twitter.

Paralelamente a la apertura del proceso, el jueves 20, la Policía allanó las oficinas de los medios digitales opositores Confidencial y Esta Semana, cuyo director es Carlos Fernando Chamorro, hermano de la candidata, tal como lo hizo en otras dos oportunidades anteriores.

El medio dio cobertura ese año a las protestas que pidieron la salida de Ortega y donde se registraron más de 300 muertos. En aquel momento, el régimen justificó la ocupación de algunos medios acusándolos de atentar contra la paz y los derechos humanos.

Estrategia. Ortega retornó al poder en 2007. Su última reelección fue en 2016, en unos cuestionados comicios en los que su compañera de fórmula para la Vicepresidencia fue nada menos que su esposa, Rosario Murillo. Varios organismos señalan que su intención sería permanecer en el poder.

“Ortega está intensificando su represión en contra de la sociedad civil, la prensa y la oposición. Su objetivo está claro: impedir cualquier crítica y robarse las elecciones presidenciales de noviembre 2021”, dijo el director de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco.

La Sociedad Interamericana de Prensa, que señaló que “es evidente que el Gobierno de Daniel Ortega está empecinado en borrar del mapa a los medios de comunicación y periodistas independientes, así como a sus opositores políticos, para allanar su camino hacia las elecciones”.

En esta pugna por mantenerse en el poder, el apellido Chamorro sería el principal obstáculo. “El fracaso del 90 parece estar acompañando a Ortega el resto de su carrera política, y ve en los Chamorro un fantasma de pérdida de poder, al que le tiene terror”, afirmó el exdiputado Eliseo Núñez, al medio Deustche Welle.

[NOTA DEL IMPRESO DE DIARIO CORREO 30 DE MAYO 2021. PÁGINA 18]