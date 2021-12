El propietario de una casa en Manchester, Inglaterra, se horrorizó al descubrir que su casa estaba repleta de montañas de basura, luego que su inquilina la deshabitara después de 18 años viviendo ahí.

Danny Hernon, de 54 años, calificó el hallazgo como una auténtica carnicería. “Simplemente no sé cómo los humanos pueden vivir así. Debe haber estado sucediendo durante años para encontrar este muladar”, señaló en una entrevista, según describe el New York Post.

El propietario del inmueble se prepara para demandar a su ex arredantaria por daños que ascienden a los 20 mil dólares.

Videos que ya circulan en las redes sociales muestran el basurero que se convirtió el hogar de Hernon. Alimentos mohosos, papel higiénico usado, sacos de basura y desechos corporales cubrían gran parte de la casa impidiendo el tránsito de las personas.

“Cuando camino por la cocina, puedes escuchar cosas crujiendo debajo de mis pies, y esas son todas las botellas y la basura plástica”, señaló Hernon mostrando las habitaciones completamente destruidas por la suciedad.

En el clip también se observan telarañas gruesas y suciedad colgando de cada grieta de la habitación.

“Tuve que cavar para llegar a la puerta trasera, esa es la cantidad de cosas que había en el piso”, continuó Hernon, agregando que “todo estaba pegado, arena para gatos, comida para perros, todo…era horrible y emanaba un olor nauseabundo”.

Cuando el propietario intenta subir al segundo piso de la casa, logra captar con la cámara escenas repugnantes de los baños, la tina y el inodoro. “En el baño, obviamente hizo lo que hizo y dejó todas las cosas fuera del inodoro, así que supongo que está bloqueado y no funciona”, lamentó.

Indignado sobre la situación, el propietario se puso en contacto con la inquilina, quien vivía en el domicilio con su pareja e hijo. Según comentó, ella se negó en un principio a entregar las llaves.

“Ella me dio aviso para mudarse (hace un mes), pero se contuvo con las llaves. Seguía posponiéndolo a pesar de que su alquiler había terminado”, explicó Hernon. El hombre pudo recuperar las llaves el 9 de diciembre. “Ahí es donde entré”, comentó.

Quedó horrorizado.

Tras confrontar a la mujer por el desastre en el que había convertido su casa, la mujer reparó en que el depósito de 666 dólares que había dejado como garantía podrían cubrir todos los gastos de limpieza.

“Ella dijo que cueste lo que cueste hacer, puedo quedarme con la garantía y usarla, pero la fianza era de solo US$ 666 y me va a costar US$ 1,865 solo en botes de basura”, dijo Hernon.

“Nos va a costar alrededor de US$ 20,000 reparar la casa. Estas reparaciones tienen que salir de la negociación inicial, no se obtiene en el pago del alquiler”, continuó.

El propietario aseguró a la prensa que demandará por daños y perjuicios a su ex inquilina ante los tribunales. “Sé que no tiene mucho dinero, pero hay que señalar que no se puede dejar a los propietarios en esta situación”, exclamó.

“No puedes dejar que alguien se vaya de casas como esta sin repercusiones. No quiero que ella también deje al próximo propietario en esta situación. No es justo”, agregó.

La policía de Manchester inició una investigación sobre el caso de la vivienda sucia.

