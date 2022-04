La muerte de Debanhi Escobar continúa conmocionando a todo México y demás países alrededor del mundo, ya que la fiscalía de Nuevo León sigue develando nuevas pistas que ayudarían a determinar cómo terminó la vida de esta joven de 18 años.

Tras el testimonio que brindó Juan David Cuéllar, el taxista que recogió a Debanhi, en el que reveló unos audios que grabó mientras la estudiante estaba a bordo del auto, ahora apareció un video grabado la madrugada del 9 de abril de lo que pasó al interior del vehículo entre ella y el chofer.

Tal como señala Telemundo, estas imágenes fueron grabadas por la cámara de seguridad de la zona y muestran un vehículo de color blanco estacionado con las luces encendidas y una mujer acercarse desde atrás. Al interior estaría Cuéllar, esperando a que Debanhi aborde el vehículo.

El mismo video muestra al hombre levantando el brazo derecho y acercarlo a la joven. Esta podría ser una prueba de que el taxista habría intentado hacer tocamientos indebidos a la estudiante. Para los padres de Debanhi, esta es una muestra clara de que el hombre intentó propasarse con su hija.

“Hay un documento en donde el taxista Juan David extiende la mano a los pechos de mi hija”, habría señalado Mario Escobar, padre de la víctima, ante la fiscalía. Sin embargo, el mismo Cuéllar aseguró durante una entrevista que nunca intentó tocarla contra su voluntad.

“En ningún momento, siempre traté de ayudarla. No estaba (Debanhi) en sus cincos sentidos, eso sí lo puedo decir, no hilaba las oraciones, no tenía una plática concisa”, dijo el taxista a Info7.

▶️ En el caso de Debanhi, autoridades tienen más videos que muestran los que serían los últimos momentos de la joven antes de desaparecer



¿Cuál fue su recorrido luego de quedar sola en la carretera?



📺 La historia con @azucenau #AzucenaALas10 pic.twitter.com/8wF1yMLuSo — Milenio (@Milenio) April 26, 2022

El audio de Debanhi

Cuéllar señaló que su celular lo tiene la fiscalía como parte de las investigaciones, pero que se reenvió un audio que grabó mientras Debanhi estaba en su vehículo y algunas conversaciones.

“Mis papás merecen la verdad, la verdad -¿cuál verdad?, pregunta el taxista- mis papás merecen la verdad”, se escucha en el audio.

El taxista, además, presentó algunas conversaciones de WhatsApp en los que se ve el momento en que lo llamaron para que las recoja, cuando las amigas le revelan que tomaron vodka y sus intentos de contactar a la mamá de Debanhi a las 05:00 a.m. luego que la dejó en la carretera.

“Yo siempre quise ayudarla, en ese momento es algo inusual, no piensas que va a pasar lo que está pasando, te nublas, no sabes qué hacer, busqué una patrulla y no vi nada. Fui a casa, le comenté a mi esposa y me quedé con el pensamiento de qué hago y regresé (10 minutos después) y ya no estaba”, explicó Juan David Cuéllar.