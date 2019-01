Delincuente intentó asaltar a un pastor evangélico, pero muere de un infarto (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Poder divino. Un delincuente falleció de un infarto tras intentar asaltar a un pastor evangélico que estaba con su familia. Este hecho sucedió el domingo 27 de enero en la localidad de Guarulhos, Brasil.

Cámaras de seguridad de la zona registraron que tres malhechores se acercaron al vehículo donde estaba el líder religioso y uno de ellos abre la puerta. Segundo después se desploma en el piso.

Sus compañeros intentaron levantarlo, pero no lo lograron. No les quedó otra opción que irse corriendo del lugar para que no sean atrapados por la Policía.

El hecho desconcertó a muchos brasileños y algunos responsabilizaron del deceso del delincuente a la justicia divina que salvó al pastor y su familia.

La Policía de Brasil se encuentra investigando el hecho y las imágenes registradas en las cámaras de seguridad serán fundamentales para encontrar a los dos sujetos que huyeron.