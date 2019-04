Nigerianos millonarios piden delivery de Pizza de Londres a Nigeria

El ministro de Agricultura de Nigeria, Audu Ogbeh ha denunciado estas prácticas ante una comisión del Senado y ha expuesto que estas muestras de opulencia no solo son molestas, sino además están perjudicando a los agricultores locales y se producen cuando se han puesto en marcha iniciativas para reducir las importaciones de productos extranjeros.

Nigeria es uno de los países con mayores desigualdades en el mundo donde 112 millones de personas de los 190 que alberga el país, viven en situación de pobreza.

Esta dramática situación contrasta con las muestras de despilfarro de una minoría y peor aun cuando se estima que la riqueza de las cinco personas más adineradas del país podrían acabar con el hambre de todos sus compatriotas.

A pesar de lo expuesto por Ogbeh, el director de la Fundación Yar'Adua en Abuya, que lucha por la justicia social y el buen gobierno en el país africano, Amara Nwankpa, respondió irónicamente en Twitter: "Estimada @British_Airways, ¿por qué no nos dijo que tiene un servicio de entrega de pizza a Nigeria? ¿Hay una aplicación para esto?".

Dear @British_Airways, how come you didn't tell us you run a pizza delivery service to Nigeria? Is there an app for this? https://t.co/k7Bvk8CoeX

— Amara Nwankpa (@Nwankpa_A) 28 de marzo de 2019