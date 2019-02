Detienen a hombre que llevaba dentro de su maleta a un cachorro de leopardo (VIDEO)

Kaja Moideen de 45 años fue capturado por la Policía en el aeropuerto de Chennai (India) tras llevar dentro de su maleta a un cachorro de leopardo. El hombre había llegado de Tailandia.

Personal de aduanas quisieron interrogar al hombre, pero él intentaba salir rápidamente. Este comportamiento llamó la atención de los agentes y tras escuchar sonidos extraños que venían de su equipaje, procedieron a detenerlo.

Cuando los funcionarios abrieron la maleta de Moideen se dieron con la sorpresa que dentro había un cachorro de leopardo, que pesaba un poco más de un kilo y estaba hambriento.

El animalito estaba en estado de shock, asustado y muy débil por no tener a su madre cerca, según la información de AFP.

El cachorro fue llevado a un zoológico para su rehabilitación, mientras que el hombre detenido fue trasladado a la Oficina Estatal de Delitos Contra la Vida Silvestre para investigar si sería integrante de una banda internacional de contrabando. Como se recuerda, el leopardo está en peligro de extinción.

