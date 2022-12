Hace unos años, el diagnostico del virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) era una sentencia de muerte, pero gracias a la ciencia muchas personas han vuelto a retomar su rutina diaria.

Más de 40 millones de personas han fallecido por causas relacionadas al VIH, sobre todo por la fase más avanzada de la infección que esta provoca, el síndrome de la inmunodeficiencia adquirida, mejor llamado sida.

Según cifras de la Organización Mundial de Salud (OMS), el año pasado este mal cobró 450 mil vidas y 1,5 millones contrajeron el virus. Además, 38,4 millones de personas viven con el VIH.

Es que gracias al diagnóstico temprano, se puede medicar al enfermo y hay varios países donde están cerca de eliminarlo.

Por ello, este 1 de diciembre en el Día de la lucha contra contra el sida se hablará de tres avances que han permitido darle calidad de vida a los pacientes.

Antirretrovirales eficaces y al alcance

El VIH ataca el sistema inmunitario y debilita las defensas, por lo que se debe hacer frente con una terapia antirretroviral, el cual debe ser de por vida.

Si bien la combinación de fármacos no cura la infección, puede inhibir la replicación del virus en el organismo y con una carga viral indetectable no se trasmite la enfermedad.

“Cuando una persona tiene una carga viral indetectable no le puede transmitir el VIH a nadie. Es un elemento vital, no solo para combatir la enfermedad sino el estigma asociado a ella”, comentó a la BBC Ayako Miyashita, de los Centros de Investigación de Políticas de VIH/Sida de California (Estados Unidos).

Esta combinación de varias pastillas al día, ahora se toma una píldora que ya no genera tantas complicaciones. Aunque se sigue buscando terapias de larga duración.

Medicamentos de prevención

El especialista señala esto como un éxito, se trata de la profilaxis previa a la exposición, mejor conocida como PrEP, el cual se toma a diario y reduce hasta en un 90% las posibilidades de contraer el virus.

La farmacéutica estadounidense Gilead Sciences empezó a venderlas desde el 2012 y tres años después, la OMS empezó a recomendarlo entre los colectivos con alto riesgo como la comunidad LGTBIQ+, trabajadores sexuales y más.

Gracias a este medicamentos, la tasa de contagio en los últimos años se ha estabilizado. La vacuna del PrEP es el primer medicamento de tecnología que parece un buen presagio para el futuro.

Investigaciones para una vacuna

Pese a las cuatro décadas de investigación, no existe vacuna contra el VIH. “Se ha demostrado que hallar una vacuna contra e VIH es un desafío científico abrumador”, comentó el entonces director del NIAID Anthony S. Fauci.

“Con el éxito en el desarrollo de vacunas seguras y eficaces contra la covid-19, tenemos hoy una excitante oportunidad para saber si podemos obtener resultados similares contra la infección por VIH”, comentó.

Sin embargo, se conoce de pacientes que han logrado sanarse o llevan meses libres del virus gracias a tratamientos novedosos o experimentales que no se pueden aplicar fácilmente en todos los pacientes.

“Una de las cosas que no podemos olvidar es que hay gente viviendo con VIH ahora y hasta que no logremos eso, no solo la vacuna sino la cura, aún tenemos mucho trabajo por delante”, comenta la especialista Miyashita.